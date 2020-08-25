Ссора и обиженная супруга: названа причина перестрелки с 12-ю пострадавшими в Ингушетии

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Источник в администрации села Аршты в Сунженском районе Ингушетии назвал причину вооруженного конфликта, в ходе которого пострадало 12 человек. Оказалось, что все началось с мелочной ссоры, оскорблений и обиженной супруги.

Начало истории вражды, которая уже привела к стрельбе и массовым дракам между двумя тейпами (семьями, — ред.) в Ингушетии положил конфликт, вспыхнувший в фельдшерско-акушерском пункте. Как рассказали в администрации, сторож по мелкому поводу нагрубил женщине-медику, работавшему на ФАПе. Та была глубоко оскорблена словами мужчины и обратилась за помощью к мужу.

Супруг не мог остаться в стороне после ряда нелициприятных высказываний в адрес возлюбленной и «по-своему наказал» сторожа. Отметим, что подробностей постигшей его кары в селе не сообщают. Однако конфликт, казалось, был исчерпан.

Однако, по словам источника в администрации, приехавшая в село молодежь одного из тейпов узнала о случившемся и решила не оставлять ситуацию. Первая встреча 24 августа закончилась потасовкой. На следующий день в селе Нестеровское произошла перестрелка с применением травматического оружия — пострадавший накануне тейп решил отмстить обидчикам.

В результате стычки пострадали девять человек — с различными ранениями их госпитализировали в больницу города Сунжа. Однако и тут дело закончилось скандалом — члены двух семей устроили драку перед приемным покоем. Ещё трое человек были госпитализированы на месте.

Разрешением межтейпового конфликта занимаются имамы и члены специальной примирительной комиссии при главе Ингушетии. Полиция дежурит в больнице, чтобы не допустить продолжения столкновений.

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