Видео массовой перестрелки в Ингушетии 25 августа 2020 сняли очевидцы

Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах случившегося. В сети появилось видео с места событий Фото: Олег ЗОЛОТО

Инцидент случился сегодня, 25 августа, в ингушском городе Сунжа. Как сообщил «КП-Северный Кавказ» собственный источник в правоохранительных органах, произошла перестрелка на почве межтейповой неприязни.

В результате происшествия получили травмы девять человек. Позже стало известно, что количество раненых после массовой драки увеличилось до 12 человек.

По нашим данным, конфликт произошел между семьями Херзаули и Хациевыми. Один из пострадавших сейчас находится в тяжёлом состоянии. Его уже прооперировали. Состояние ещё одного медики оценивают как средней тяжести.

Пока не поступало официальной информации по данному происшествию от правоохранительных органов.

Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах случившегося. В сети появилось видео с места событий.

На кадрах одному из пострадавших прямо на траве бинтуют ногу подручными средствами.

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