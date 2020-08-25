9 человек пострадали в перестрелке в Ингушетии

В результате происшествия получили травмы девять человек. Подробности инцидента выясняются Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Инцидент случился сегодня, 25 августа в ингушском городе Сунжа. Как сообщил «КП-Северный Кавказ» собственный источник в правоохранительных органах, произошла перестрелка на почве межтейповой неприязни.

В результате происшествия получили травмы девять человек. Подробности инцидента выясняются. По словам очевидцев происшествия, во время драки между родственниками раненых пострадали еще три местных жителя.

Позже стало известно, что количество раненых после массовой драки в Ингушетии увеличилось до 12 человек. По нашим данным, конфликт произошел между семьями Херзаули и Хациевыми.

Один из пострадавших в тяжёлом состоянии. Его уже прооперировали. Состояние ещё одного врачи оценивают как средней тяжести.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ингушетии во время КТО ликвидировали троих боевиков. Ранения получили двое силовиков. Им оказали медицинскую помощь. Гражданские — целы.

В доме, где скрывались террористы, во время обысков изъяли пистолеты, автоматы, большое количество боеприпасов к ним и готовые самодельные бомбы.

Личности уничтоженных сторонников ИГИЛ* устанавливаются. Продолжается расследование оперативной следственной группой.