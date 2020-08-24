Не простили позора: выгнанная со свадьбы невеста скрылась от собственной семьи

Фото: кадр видео / соцсети

Невеста чемпиона мира по борьбе Заурбека Сидакова скрылась после позора на свадьбе. Как рассказали знакомые спортсмена, девушку не приняли даже в собственной семье. После сорванного торжества она пыталась свести счеты с жизнью, а потом бежала в Москву, где её не могут разыскать даже близкие подруги.

Скандал на свадьбе известнейшего борца потряс весь Северный Кавказ. Интернет пестрел видеозаписями с почти не прикрытыми прелестями красавицы-невесты. Неизвестный «доброжелатель», приславший снимки, утверждает, что девушка работала в эскорте.

Знакомые известного бойца рассказывают СМИ, что отец невесты после свадьбы попал в больницу — сердце не выдержало скандала. Жених уехал в горы, где усиленно тренируется, ни словом не вспоминая красавицу, которую он выволок за волосы из собственного дома. А девушка предпочла исчезнуть. Теперь ей не рады даже в родной семье.

По слухам, на самом деле девушка была влюблена в обеспеченного мужчину в возрасте, а видео в отместку разослала оскорбленная супруга. Слухам об эскорте в Северной Осетии не слишком верят — семья красавицы достаточно обеспечена, чтобы она могла ни в чем не нуждаться.

Отметим, что друзья чемпиона поддерживают Сидакова. Увидев скандальные кадры с невестой, он плакал и по-настоящему сожалел о случившемся. Однако в то, что Заур сможет простить красавицу друзья не верят. Сейчас спорстмен с головой ушел в тренировки и не вспоминает о девушке, как будто ничего не произошло.

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