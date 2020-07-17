«От панических атак уже ничего не вижу»: после извинений перед чеченцами Айза Анохина на грани нервного срыва

После интервью с Ксенией Собчак блогер, бизнесвумен и экс-супруга рэпера Гуфа Айза Анохина не может придти в себя. Во время беседы инстадива слишком расслабилась и явно сболтнула лишнего. Особенно про своего отца, который, по её словам, пытался разоблачить Джохара Дудаева, работая в Чечне под прикрытием по заданию КГБ.

Кроме того, девушка призналась, что она — этническая чеченка и рассказала про обескураживающие события первой войны. В контексте она применила достаточно грубые слова «грязные и бородатые».

Все это не могло не вызвать резонанса. Каким-то образом он докатился до самой Айзы — через два дня после интервью она неожиданно записала видео с извинениями перед чеченским народом.

— Я хочу принести извинения всем представителям Чеченской Республики. Хочу сказать, что ни мои родители, ни мои родственники не отвечают за мои слова. Они никакого отношения не имеют к моим высказываниям и моему интервью. Они со мной вообще не общаются и не имеют ко мне никакого отношения, — заявила дрожащая Анохина.

Айза Анохина извиняется за слова о Чечне и отрекается от родителей.

Девушка явно очень и очень сильно испугана. Спустя несколько часов, извинения уже были удалены с её страницы. На следующий день появился пост, в котором дива призналась — она допустила непростительную ошибку.

— За свою жизнь я совершила огромное количество ошибок. Но эта — одна из самых невозможных, — написала Анохина. — Пусть одни танцуют на костях, радуясь моей беде. Другие поддерживают. Но знайте, я не герой, не пример. Я просто дура... Пожалуй, такой стресс я не испытывала никогда. От панических атак уже ничего не вижу. Мне страшно очень, меня пугают собственные мысли. Хочется исчезнуть. Выйти из своего тела. Я одна во всем виновата!

Дальше девушка говорит путано и неопределенно. Некоторые пользователи предположили, что речь может идти про тайну отца, которую блогер случайно приоткрыла.

— Не знаю, что будет, честно, но я лучше умру, чем предам свои знания. Я столько дерьма сделала. Мне больше нечего терять. Дико жаль, что я не могу оправдать ничьи надежды, — в отчаянии пишет девушка.

Эта публикация тоже исчезла, спустя короткое время. Этот факт дива нервно прокомментировала назвав себя «психически нестабильной» из-за постоянного удаления постов.

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