«Девочки шли на суицид, матери плакали»: в Дагестане устроили самосуд над администраторами пабликов, шантажировавших женщин интимными фото

Известный в регионе "Дибир Борода" сумел вычислить мошенников и пообещал отдать их в руки отцам и братьям жертв, если те откажутся оставить грязные делишки

В Дагестане вершится народный суд над «беспринципными чертями», шантажирующими девушек в сети. На площадке «ВКонтакте» расплодились странички с республиканской «геопривязкой», чьи администраторы богатеют по нехитрой порочащей женщин схеме. Мошенники воруют фото с личных страниц дагестанок, чеченок и выставляют на суд тысяч подписчиков вместе со снимком похожей или отфотошопленной полуголой девицы, выдавая так приличных женщин за «падших». Еще и подписывают посты: «Спалилась с любовником», «Какая горячая девчонка» и другими гадостями. Удаление порочащих сообщений с фото стоит денег.

Ввиду особого менталитета жительницы Северного Кавказа не жалуются на шантаж даже в семье, боясь наказания, не то чтобы полиции. Так и процветает «сетевая мафия», обогащаясь на покорности и страхе женщин быть осужденной соседями или родней.

Но неделю назад популярный в республике блогер-качок «Дибир Борода» с полумиллионном подписчиков, пользующийся у жителей Кавказа большим уважением, объявил администраторам таких групп войну.

- Сколько девочек на суицид шли из-за этого, а матерей, которые писали мне и плакали. Я сказал себе, что сам буду искать их и решать этот вопрос, - пообещал блогер землякам.

Нескольких Дибир уже вычислил и наказал, с его слов «воспитательной беседой», о чем рассказал у себя в Instagram. Вот так, например, закончилась «беседа» с владельцем группы «Подвал Дагестана», который от страха самосуда поблагодарил блогера за «доброе наставление», раскаялся и все-все удалил.

С администраторами самой проблемных групп «Рачид» пришлось повозиться. Обоих Дибир нашел, переведя им деньги. Узнал практически все и на своей страничке предупредил, что передаст их адреса отцам и братьям жертв, если за сутки те не выйдут на контакт. Еще добавил: «Не обижайтесь потом». Но раскаиваться никто не захотел, напротив – администраторы приняли вызов и «ушли на дно». Тогда Дибир предложил по 100 тысяч рублей за актуальные сведения о местонахождении каждого. Что интересно, борьба сплотила не только дагестанцев – присоединился даже чемпион России и знаменитый тренер по боксу в Кабардино-Балкарии Ханлар Азизов. И в итоге «Рачид» тоже закрыли. А его владельцы поклялись, что станут хорошими ребятами.

- Поздравляю, ребята. Мы это сделали!, - подытожил Дибир.