«Миллионам можно, ему — нет?»: публиковавшая интим-фото Айза поддержала Дзюбу

Айза Анохина поддержала Артема Дзюбу. Фото: личная страница Айзы / Александр Глуз

Экс-супруга Гуфа, светская львица и телезвезда Айза Анохина поддержала Артема Дзюбу после публикации скандального видео. Дива считает, что звезды очень беззащитны, если дело касается их личной жизни. И настаивает на том, что футболист не сделал ничего дурного.

— Считаю отстранение Дзюбы от игр самым несправедливым решением, принятым Черчесовым, — написала Айза в своем Instagram. — Дзюба не нарушил ни одного закона, не выложил видео сам. Это его частная жизнь и он имеет право делать все, что он хочет! Популярные люди совершенно не защищены от подобных ситуаций. И раз футбол — командный спорт, то члены команды обязаны поддержать своего капитана, а не топить его дальше вместе с тренером. Верните Дзюбу в игру!

На скандальном ролике, слитом в сеть, футболист жарко «общается» с кем-то по другую сторону экрана. Подобная откровенность вызвала широкий резонанс в обществе. И Айза как никто другой знает, каково это — пару месяцев назад звезда случайно выложила в Stories собственные интим-фото. И оказалась под шквалом критики. Некоторые даже подозревали, что девушка могла это сделать намерено, ради повышения популярности. Хотя сама Анохина подчеркивала: это были фото для возлюбленного.

Айза пригласила Дзюбу «в клуб»

В подобную ситуацию попадал и известный голливудский актер, исполнитель роли Капитана Америки Крис Эванс. В своем протестном посте Айза объединила звезд на коллаже с подписью «добро пожаловать в клуб», адресованной Дзюбе.

— Миллионам можно, ему — нет? — задается вопросом Айза, размышляя о действии, происходившем на видео. — Он не был запечатлен с животными, детьми. Не сделал ничего дурного и не нарушил никаких законов. Это его личное дело, что происходит в его «спальне». Нужно разбираться, кто это выложил, а не осуждать его самого. Потому что это уголовная статья.

Отметим, что сам футболист ответил на все обвинения не словом, а делом. В матче с Краснодаром он стал лучшим игроком, несмотря на лишение капитанской повязки. Ситуацию Артем переживает тяжело: в ролике, записанном после матча капитан сборной назвал её «адом» и «самым непростым моментом в карьере».

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