«Это случайный слив?»: Айза Анохина опубликовала фото своих гениталий в Instagram

Айза Анохина Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Чеченская телезвезда, светская львица и экс-супруга Гуфа Айза Анохина оскандалилась на весь интернет, опубликовав фотографию собственных гениталий. Случайный слив интим-фото произошел в Stories личного Instagram звезды. Звезду засыпали околоэротическими комплиментами, а сама девушка призналась — снимок предназначался для возлюбленного Олега Майами в минуту разлуки.

Скандал произошел вечером в четверг. Девушка публиковала новые истории, когда среди вполне приличных отсчетов со съемок вдруг замаячило фото, на котором звезда раздвинув ноги демонстрирует свое причинное место. В соцсетях снимок прожил едва ли минуту, но интернет помнит все.

— Я мастер спорта по [фейлам], — отреагировала звезда на сотни сообщений, за несколько минут переполнивших её Direct. — Ааааа! Разлучилась с любимым на пару дней. А вообще, подумаешь. Все мы люди. У всех есть письки. Ну да! Случайно нажала не на ту кнопку, [блин]!*

Айза удалила снимок спустя несколько секунд, но интернет помнит все Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Девушка призналась, что после публикации фото «её чуть не хватил сердечный приступ». Но спустя пару минут она хохотала, признав всю комичность ситуации. Светская львица не стала стесняться себя.

Более того, в её соцсети набежали сотни восхищенных фанатов, обласкавших её смешными и несуразными комплиментами. Кто-то срочно признавался диве в любви, а кто-то отмечал, что у экс-супруги Гуфа «классный вареник». Другие не поверили в то, что инцидент произошел спонтанно, спрашивая у звезды неужели «это случайный слив». А в Telegram тут же расплодились сомнительные каналы, предлагающие поглядеть на «слив фото Айзы».

Напомним, что в последние месяцы Анохина серьезно увлечена Олегом Майами. Певца считали новым бойфрендом, но Айза призналась — их отношения начались задолго до развода со вторым супругом Дмитрием Анохиным. Звезда всячески подчеркивает — роман с Майами настоящий и не имеет ничего общего с пиар-акцией. Однако часть фанатов до сих пор надеется, что 35-летняя дива выбрала Олега только для того, чтобы раскрутить свое шоу «СуперАйза».

Впрочем, пара всеми силами пытается доказать: у них все серьезно. На год отношений певец подарил возлюбленной шикарное кольцо. Это породило волну слухов о том, что третий брак чеченской красавицы может быть уже не за горами...

*стилистика автора сохранена

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