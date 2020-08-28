«Гуф будет в ярости»: Айза Анохина может снова выйти замуж

Айза Анохина похвасталась новым кольцом, которое девушка носит на безымянном пальце Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Светская львица, телеведущая и экс-супруга Гуфа Айза Анохина похвасталась шикарным кольцом. Украшение — подарок от певца Олега Майами, с которым у девушки развивается бурный роман. Недавно она призналась, что влюбилась в Майами ещё будучи замужем и получила от него все, чего ей не хватало в браке.

Недавно инсайдеры заметили Майами в магазине дорогих украшений. При чем исключительно женских. После этого поползли слухи, что певец может сделать Айзе предложение. И не беспочвенно — пара отмечает год отношений. В своем блоге светская львица призналась, что несмотря на то, что сначала она считала Олега недалеким, позже поняла — он заботлив, нежен, добр и с ним можно по-настоящему беспечно смеяться и проводить время. Поэтому поняла: любовь — настоящая!

Отметим, что новое кольцо с внушительным камнем Айза носит именно на безымянном пальце, что породило ещё больше слухов о скорой помолвке.

Кольцо на пальце Айзы Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Общественность, однако, не слишком верит в чувства, связывающие Майами и Айзу. Многие полагают, что роман был задуман как часть пиар-компании для телешоу «СуперАйза». Особенно учитывая то, что в финальных сериях шоу пара рассталась. Подобного мнения придерживается и экс-супруг девушки Гуф: в одном из комментариев он высмеял новую любовь Анохиной. Из-за этого, после публикации провокационного фото, фанаты предположили, что «Гуф будет в ярости, когда увидит, кого ты выбрала».

Однако спустя некоторое время пара все-таки воссоединилась: Айза и Олег продолжили обмениваться признаниями в любви, подарками и публиковать совместные фото и видео. Девушка много раз отвечала хейтерам, что её не слишком волнует недоверие общественности и ей действительно хорошо с новым избранником.

Напомним, что Айза уже дважды была замужем. Первым супругом был известный рэпер Гуф, для которого чеченская красавица была музой его раннего творчества. Однако в 2014 году пара рассталась. В 2015 светская львица увлеклась Дмитрием Анохиным, однако в 2020 пара оформила развод. У девушки два сына: Сэм от первого брака и Элвис от второго.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

«Упустил — завидуй молча»: Гуфа высмеяли за критику нового возлюбленного экс-супруги Айзы

Хип-хоп исполнительница, светская львица и телеведущая Айза Анохина празднует годовщину отношений с молодым певцом Олегом Майами. Пока девушка публикует признания в любви и совместные фотографии, её первый муж, рэпер Алексей Долматов устраивает настоящие войны среди фанатов. Для этого Гуфу достаточно просто прокомментировать счастье бывшей жены (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не искала любовника»: Айза раскрыла правду об отношениях с Олегом Майами до развода

Исполнительница в стиле хип-хоп, экс-супруга Гуфа и светская львица Айза Анохина призналась, что целовалась с своим новым возлюбленным Олегом Майами до развода с экс-супругом Дмитрием Анохиным. Девушка клянется, что «не искала любовника», но нашла в молодом певце поддержку и понимание, которого ей так не хватало в отношениях. Подробности дива сообщила в Instagram (подробности).

КСТАТИ

«Больше нет сил бороться за Сэма»: Айза Анохина рассталась со своим сыном от Гуфа

35-летняя светская львица, телеведущая и хип-хоп исполнительница Айза Анохина призналась, что не справляется с воспитанием сына. По словам звезды, её 10-летний сын от Гуфа Сэм нуждается в комфорте, который мама не может обеспечить из-за плотного графика. Девушка всё чаще оказывается разлучена с ребенком (подробности).