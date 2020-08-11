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«Больше нет сил бороться за Сэма»: Айза Анохина рассталась со своим сыном от Гуфа

Светская львица призналась, что не справляется с воспитанием
Ольга ОстровскаяОльга ОстровскаяОльгаОстровская
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Анохина с сыновьями

Анохина с сыновьями

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

35-летняя светская львица, телеведущая и хип-хоп исполнительница Айза Анохина призналась, что не справляется с воспитанием сына. По словам звезды, её 10-летний сын от Гуфа Сэм нуждается в комфорте, который мама не может обеспечить из-за плотного графика. Девушка всё чаще оказывается разлучена с ребенком.

В беседе с подписчиками в Stories Айза максимально откровенно отвечает на неудобные вопросы. И фанаты не стесняются их задавать. На днях у Анохиной спросили, где же её любимый сын.

— Сэм у родителей. Снова. Как выяснилось, он не так сильно привязан ко мне, как трехлетний Элвис. Ему нужен комфорт и полное обслуживание, но от меня он уже этого не получает. Если честно, я внутри себя уже его отпустила. Это моя боль, — откровенно ответила звезда на своей страничке в Instagram.

На неудобный вопрос звезда ответила прямо и без утайки

На неудобный вопрос звезда ответила прямо и без утайки

После такого признания, фанаты засыпали диву вопросами. Айзе пришлось объяснять, что младший сын открыт к познанию мира, любит гулять, когда Сэм предпочитает «залипать в телефоне».

— Это стресс из-за постоянных конфликтов интересов. Сердце болит, и ещё как болит. Но я не хочу ругаться с ним, не хочу давить и разрушать наше общение. Моя мама, перескочив любовь ко мне, полностью отдается Сэму. Раньше я плакала, билась, страдала. Больше нет сил бороться за сына, — ответила телеведущая.

Чеченская звезда призналась, что устала бороться за сына

Чеченская звезда призналась, что устала бороться за сына

Напомним, что Анохина недавно рассталась со своим вторым супругом Дмитрием Анохиным. Сразу после этого девушка закрутила роман с певцом Олегом Майами и снялась в шоу, рассказав все подробности развода и заработав армию поклонниц.

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