«Больше нет сил бороться за Сэма»: Айза Анохина рассталась со своим сыном от Гуфа

Анохина с сыновьями Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

35-летняя светская львица, телеведущая и хип-хоп исполнительница Айза Анохина призналась, что не справляется с воспитанием сына. По словам звезды, её 10-летний сын от Гуфа Сэм нуждается в комфорте, который мама не может обеспечить из-за плотного графика. Девушка всё чаще оказывается разлучена с ребенком.

В беседе с подписчиками в Stories Айза максимально откровенно отвечает на неудобные вопросы. И фанаты не стесняются их задавать. На днях у Анохиной спросили, где же её любимый сын.

— Сэм у родителей. Снова. Как выяснилось, он не так сильно привязан ко мне, как трехлетний Элвис. Ему нужен комфорт и полное обслуживание, но от меня он уже этого не получает. Если честно, я внутри себя уже его отпустила. Это моя боль, — откровенно ответила звезда на своей страничке в Instagram.

На неудобный вопрос звезда ответила прямо и без утайки

После такого признания, фанаты засыпали диву вопросами. Айзе пришлось объяснять, что младший сын открыт к познанию мира, любит гулять, когда Сэм предпочитает «залипать в телефоне».

— Это стресс из-за постоянных конфликтов интересов. Сердце болит, и ещё как болит. Но я не хочу ругаться с ним, не хочу давить и разрушать наше общение. Моя мама, перескочив любовь ко мне, полностью отдается Сэму. Раньше я плакала, билась, страдала. Больше нет сил бороться за сына, — ответила телеведущая.

Чеченская звезда призналась, что устала бороться за сына

Напомним, что Анохина недавно рассталась со своим вторым супругом Дмитрием Анохиным. Сразу после этого девушка закрутила роман с певцом Олегом Майами и снялась в шоу, рассказав все подробности развода и заработав армию поклонниц.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

«Сегодня могу хотя бы писать»: у Айзы Анохиной подозрение на коронавирус

Светская львица, телеведущая и экс-супруга рэпера Гуфа Айза Анохина призналась, что у неё подозрение на коронавирус. Звезда чувствует себя крайне неважно: все съемки отложены, а ей самой не всегда хватает сил на то, чтобы писать посты в соцсетях (подробности).

КСТАТИ

«От панических атак уже ничего не вижу»: после извинений перед чеченцами Айза Анохина на грани нервного срыва

После интервью с Ксенией Собчак блогер, бизнесвумен и экс-супруга рэпера Гуфа Айза Анохина не может придти в себя. Во время беседы инстадива слишком расслабилась и явно сболтнула лишнего. Особенно про своего отца, который, по её словам, пытался разоблачить Джохара Дудаева, работая в Чечне под прикрытием по заданию КГБ (подробности).