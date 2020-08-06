«Сегодня могу хотя бы писать»: у Айзы Анохиной подозрение на коронавирус

У Айзы Анохиной подозрение на коронавирус Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Светская львица, телеведущая и экс-супруга рэпера Гуфа Айза Анохина призналась, что у неё подозрение на коронавирус. Звезда чувствует себя крайне неважно: все съемки отложены, а ей самой не всегда хватает сил на то, чтобы писать посты в соцсетях.

Симптомы болезни появились у телеведущей несколько дней назад. Девушка тут же заподозрила неладное. После осмотра врачи предположили коронавирус и сделали тест.

— Болеть — полный отстой. Ковид у меня? Без понятия. Сдала анализ, жду результат. Приятно, что сегодня хотя бы могу писать, — сообщила телеведущая в соцсетях. — Если честно, пока ещё надеюсь, что корона обойдет меня стороной и я смогу продолжить работать.

Из-за болезни девушке пришлось в срочном порядке переносить множество модельных съемок и другие планы. Где находится Анохина: дома или в больнице — неизвестно. Однако светская львица радуется заботе, которой её окружили.

— Если и может быть что-то приятное, так это то, что за мной ухаживают, как никогда за все эти 35 лет. Мечтаю, что все это пройдет и я свалю к океану. В тишину, подальше от всего этого безумия, — пишет звезда.

Поклонники поддерживают свою любимицу и засыпают Анохину пожеланиями здоровья и скорейшего выздоровления.

— Спасибо всем за доброту и пожелания скорейшего выздоровления! Очень надеюсь, что все это ошибка и я скоро вернусь в строй, — резюмировала звезда.

Напомним, что недавно Анохина стала участницей громкого скандала. Девушка в своем интервью Ксении Собчак рассказала о своем детстве в Чечне и нарвалась на угрозы жителей республики. Звезда признавалась, что «ничего не видит от панических атак» и записывала извинения.

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