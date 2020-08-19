«Не искала любовника»: Айза раскрыла правду об отношениях с Олегом Майами до развода

Айза Анохина и Олег Майами Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Исполнительница в стиле хип-хоп, экс-супруга Гуфа и светская львица Айза Анохина призналась, что целовалась с своим новым возлюбленным Олегом Майами до развода с экс-супругом Дмитрием Анохиным. Девушка клянется, что «не искала любовника», но нашла в молодом певце поддержку и понимание, которого ей так не хватало в отношениях. Подробности дива сообщила в Instagram.

— Мы познакомились во Франции, на съемках передачи «Форт Боярд» ещё в 2019 году. Сидели в уютном кафе напротив отеля. Громко смеялись, а я ела его еду. Любовь с первого взгляда? Неее! Мы просто сидели большой компанией отличных людей. На тот момент я была замужем, не искала себе любовника, даже не думала о другом мужчине. Просто жила, смирившись с тем, что не достойна поддержки, комплиментов, да даже элементарного уважения, — откровенно делится мыслями блогерша.

Айза призналась, что до знакомства недооценивала Майами Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В этот момент отношения между Анохиной и отцом её второго ребенка Дмитрием стремительно и неумолимо разваливались. Звезда пребывала в депрессии, плакала и думала о том, что никогда больше не сойдется так близко с мужчиной. Однако, по словам светской львицы, Олег Майами, которого она сначала считала «недалеким альфонсом из "Дома-2"» растопил её сердце.

— Любовь и вера к отцу Элвиса внутри меня умерли. Я помню, как 8 часов плакала в самолете. Я так не хотела расставания... Но вот прошел месяц, я живу одна с детьми. Встаю с утра и вслух произношу: «Все! Я заканчиваю с мужчинами! Одной быть круто!». И тут же приходит сообщение от него. Зовет в кино, — вспоминает Анохина.

Девушка решила, что поход в кино с другом — не преступление. После выступления 1 сентября в Кремле Айза встретилась с Олегом. Но все пошло совсем не по её сценарию.

— Он позвонил и забрал меня. В брюках и белой рубашке, такой ухоженный и красивый, — вспоминает телеведущая. — Говорил по телефону с каким-то неприятным человеком, но взял меня за руку, просунув каждый палец между моими пальцами. И я его поцеловала. Сама! Не знаю, почему, представляете? Потом мы смеялись, много смеялись. Не надо мной, не унижая меня. Просто смеялись. И целовались. А я всё ещё была замужем. Все было очень тяжело. Нужен был конец...

В своей публикации Анохина призналась Олегу Майами в любви и рассказала, что не смогла дождаться официальной годовщины в начале сентября.

— Поздравляю тебя с первой наступающей годовщиной. Люблю тебя, мой куку. И ещё, хочу снова извиниться за то, что «разочаровалась» в тебе. Я ведь думала, что ты поверхностный и ещё кое-что. Даже позволяла кому-то так говорить! Ещё раз прости, что думала о тебе плохо. Я ошибалась! — приводит звезда скриншоты поздравительного сообщения любимому.

Айза показала сообщения любимому в честь праздника Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, что отношения Анохиной и Майами не раз называли «фальшивыми» и «сфабрикованными». Позже появлялись сообщения о том, что пара близка к расставанию. Однако сама Анохина опровергает все эти заявления, называя Олега по-настоящему близким человеком. Подавляющее большинство подписчиков поверили в искренность звезды и поздравили её с большим праздником.

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