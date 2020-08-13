«Как горячо!»: Айза ошеломила фигурой, едва прикрытой прозрачным шифоном

Айза знает, как побаловать поклонников Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Светская львица, звезда хип-хопа и экс-супруга рэпера Гуфа Айза Анохина балует поклонников яркими кадрами, демонстрирующими блистательную форму 35-летней звезды. Девушка буквально на днях сообщала о подозрении на коронавирус. Но, кажется, симптомы как ветром сдуло. Морским ветром побережья, где позирует звезда.

Светская львица понимает, что публику нужно постоянно потчевать новостями, раскрывать пикантные тайны своей жизни и дразнить сочными снимками. Следуя этой концепции, девушка опубликовала фотографию, которая никого не оставила равнодушным.

— Я уже здорова! У меня нет короны и не было, как оказалось. Так что бояться меня не надо. Еду любить и обнимать, — пишет девушка под фотографией в личном блоге на просторах Instagram.

Телеведущая собрала тонну восхищенных комментариев пользователей. Большинство фанатов оценили шифоновое платье, едва скрывающее достоинства чеченской красавицы. Равно, как и ее смелость. «Дух захватывает!», «Как горячо!» «Бомба!» — завалили Анохину комплиментами поклонники.

После публикации блестящего фото девушка продолжила радовать фанатов. На этот раз прямолинейная звезда решила оценить новый клип Филиппа Киркорова и Давида Манукяна. При чем отзывы видео получило самые критические, как и сама песня. Кроме того, Айза прошлась по своей фотографии на обложке модного журнала, последними словами раскритиковав свою внешность. Заслуженно или нет — можете узнать в публикации «КП».

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