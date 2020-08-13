«Гимн конца света»: Айза Анохина жестко раскритиковала новый трек Киркорова и Манукяна

Айза Анохина раскритиковала новый клип Манукяна и Киркорова. Фото: личная страничка Айзы / кадр из клипа «ROLEX»

Чеченская телеведущая, блогерша, певица и светская львица Айза Анохина жестко раскритиковала новую песню Филиппа Киркорова и Давида Манукяна. По словам звезды, королю российской эстрады не пристало так подстраиваться под публику и исполнять такие слабые вокальные партии.

Светская львица решила объявить «день всемирного хейта» после того, как ей не понравилась своя фотография на обложке одного из ведущих модных изданий. Девушка сказала, что снимок ужасен, а фанаты засыпали её тоннами критических сообщений.

— Плохо выгляжу на обложке, мне не нравится эта фотка. И я не нравлюсь на этой фотке. Но мне пофиг, я нравлюсь себе любой: и опухшей, и кривой, и прыщавой. И ещё лоб морщинистый, я его заколола ботаксом. Да! И ещё у меня [маленькие] глазки, и вшитая [попа], — раскритиковала себя телезвезда.

Анохина нашла лишь одну вещь, которая явно проигрывает её «отвратительному» фото. Это новый клип Филиппа Киркорова и Давида Манукяна «ROLEX».

— Ребята, я очень такой себе хейтер, но это реально такая убогая песня. Да простит меня талант Филиппа Бедросовича, потому что у него невероятные вокальные данные. И петь такую фигню — ни за что! Ребзи, это гимн конца света просто! — высказалась Айза в Stories.

Девушка подчеркнула, что даже не может себе представить, кто может быть целевой аудиторией для такого клипа и такой песни. Поэтому девушка назвала трек ужасным с любой из точек зрения.

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