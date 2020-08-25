«Упустил — завидуй молча»: Гуфа высмеяли за критику нового возлюбленного экс-супруги Айзы

Гуф и его экс-супруга Айза Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Хип-хоп исполнительница, светская львица и телеведущая Айза Анохина празднует годовщину отношений с молодым певцом Олегом Майами. Пока девушка публикует признания в любви и совместные фотографии, её первый муж, рэпер Алексей Долматов устраивает настоящие войны среди фанатов. Для этого Гуфу достаточно просто прокомментировать счастье бывшей жены.

Недавно шоубиз взорвала новость — Айза завела роман с Олегом Майами ещё во время брака со вторым мужем Дмитрием Анохиным. Девушка призналась в это сама и рассказала о глубокой и настоящей любви к молодому певцу. По её словам, сначала она сама считала Майами «не очень далеким человеком», однако со временем её буквально как магнитом притянуло к 29-летнему красавчику. После того, как Майами заметили у женского ювелирного салона и вовсе пошли слухи о скорой свадьбе пары.

Однако экс-супруг, кажется, крайне негативно относится к выбору Айзы. В комментариях Гуф оставил эмодзи facepalm — как знак разочарования и полного непонимания происходящего между бывшей женой и Майами.

В комментариях разразилась война. Поклонницы Анохиной высмеяли рэпера, посоветовав ему смотреть на чужое счастье издалека и не вмешиваться.

— Упустил — завидуй молча!

— Тоже хочешь потискать Олежку?

— Ты уже проколол свое счастье, — смеются над комментарием звезды поклонники Айзы.

Однако у рэпера нашлись и защитники.

— Кажется, что Гуф не понимает, как его умная жена превратилась в человека, который участвует в показушном романе. А если это не так, то не понимает, как она могла выбрать такого, простите, скучного ухажера.

— Леха, крепись, это реально смешно выглядит. Но скоро пройдет, ведь все в рамках проекта, — выражают свое мнение фанаты Гуфа.

Напомним, что отношения Долматова и Айзы похожи на остросюжетный роман. Изначально чеченская красавица Вагапова была музой ранней поэзией Гуфа. После был брак, закончившийся скандалом и уходом красавицу. После этого девушка крайне холодно относилась к рэперу, называя свадьбу ошибкой.

Однако бывших супругов объединял родившийся в 2010 году сын Сэм. Они вместе занимались воспитанием и медленно вновь сошлись, но уже как друзья. Однако после нескольких сумасбродных выходок Гуфа на отдыхе с ребенком Айза заявила, что «потеряла всякое доверие» к экс-супругу. Но не прошло и нескольких месяцев, как девушка написала, что «все ошибки можно исправить», что было воспринято фанатами чуть ли не как предложение начать все сначала.

Отметим, что в последнее время Гуф нередко комментировал записи Анохиной в Instagram, поддерживая девушку. Однако отношения с Майами вызывали у Алексея лишь негативную реакцию.

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