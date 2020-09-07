«Не хватает воздуха»: Айза Анохина на грани срыва после слива интим-фото в Instagram

Айза Анохина на грани нервного срыва после случайно опубликованных интим-фото Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Айза Анохина находится на грани срыва после случайного слива интим-фото в Instagram. Звезда устала от постоянного внимания и необходимости оправдываться за каждое действие и каждую ошибку. Об этом она рассказала своим подписчикам.

Скандал разразился в конце прошлой недели, когда чеченская телезвезда случайно опубликовала в Stories нескромный снимок без белья и с раздвинутыми ногами. Меньше минуты светской львице потребовалось, чтобы удалить кадр. Но интернет помнит все — фото тут же разошлось по пабликам в соцсетях. Позже Анохина призналась, что снимок предназначался для возлюбленного Олега Майами в минуту разлуки.

Теперь девушка не может найти себе места. После широкого обсуждения в соцсетях и тонны сомнительных комплиментов про «классный вареник», она призналась, что до безумия устала от постоянного внимания.

— Мне будто не хватает воздуха. Я устала и хочу побыть одна, хоть и люблю каждого, кто рядом со мной. Очень хочется побыть в одиночестве и не оправдываться за каждое действие, — написала Анохина, отвечая на вопросы подписчиков в Stories.

В потоке откровений Айза рассказала, что ей приходили в голову даже мысли о расставании с Майами. Ведь он далеко не всегда может понять чувства звезды и успокоить её в моменты срывов.

Светская львица призналась, что ей хочется уединения Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— Олег во всем мне помогает. Но иногда он просто не знает что делать и делает хуже. Частенько задумываюсь о том, чтобы избавить его от себя. Ибо я развалина. Мне нужно постоянно улетать в теплые края. Только так мои панические атаки уходят. Но я уже 9 месяц в городе панических атак, — пишет Айза.

Напомним, что личная жизнь звезды далеко не безоблачна. Их отношения с Олегом Майами долгое время считали промо-акцией шоу «СуперАйза». Да и после скандала певец признался, что не собирается жениться на Анохиной, несмотря на слухи и подаренное кольцо. Границы отношений девушка также склонна переходить — недавно она призналась, что завела роман задолго до развода с бывшим мужем.

Не лучшим образом складываются и отношения с первым супругом, Гуфом. Сначала они дружат, потом ссорятся, потом снова общаются и все вновь недопониманиями и ироничными шутками рэпера по поводу новых избранников звезды.

Несмотря ни на что количество фанатов Айзы продолжает расти. После публикации злосчастного снимка число подписчиков в Instagram Анохиной существенно выросло как и интерес публики к её персоне. Это даже породило слухи о том, что инцидент был вовсе не случайным, а спланированным.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

«Жениться не буду»: Олег Майами отказался от свадьбы с Айзой после слива интим-фото

Слив интим-фото Айзы Анохиной взорвал интернет: чеченская звезда и экс-супруга рэпера Гуфа совершенно случайно выложила в Stories снимок собственных гениталий. После этого девушке пришлось наслушаться комментариев про «отличный вареник» и прочих сомнительных комплиментов (подробности).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Это случайный слив?»: Айза Анохина опубликовала фото своих гениталий в Instagram

Чеченская телезвезда, светская львица и экс-супруга Гуфа Айза Анохина оскандалилась на весь интернет, опубликовав фотографию собственных гениталий. Случайный слив интим-фото произошел в Stories личного Instagram звезды. Звезду засыпали околоэротическими комплиментами, а сама девушка призналась — снимок предназначался для возлюбленного Олега Майами в минуту разлуки (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Гуф будет в ярости»: Айза Анохина может снова выйти замуж

Светская львица, телеведущая и экс-супруга Гуфа Айза Анохина похвасталась шикарным кольцом. Украшение — подарок от певца Олега Майами, с которым у девушки развивается бурный роман. Недавно она призналась, что влюбилась в Майами ещё будучи замужем и получила от него все, чего ей не хватало в браке (подробности).