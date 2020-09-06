«Жениться не буду»: Олег Майами отказался от свадьбы с Айзой после слива интим-фото

Олег Майами отказался жениться на Айзе сразу после сканадала с случайно опубликованным интим-фото. Фото: Борис Кудрявов / личная страница Айзы Анохиной в Instagram

Слив интим-фото Айзы Анохиной взорвал интернет: чеченская звезда и экс-супруга рэпера Гуфа совершенно случайно выложила в Stories снимок собственных гениталий. После этого девушке пришлось наслушаться комментариев про «отличный вареник» и прочих сомнительных комплиментов.

Но сюрпризом была публикация Олега Маймами, для которого, по словам, 35-летней дивы, и предназначалось фото. Молодой человек нарушил молчание и внезапно прокомментировал давно курсировавшие слухи о помолвке и даже близящейся свадьбе звездной пары. Певец опроверг все домыслы.

— Рядом со мной самая спящая женщина в мире. А ещё она очень, очень красивая. И я хочу на ней жениться. Но не буду! — написал Олег в Stories, опубликовав фото с Анохиной.

Публикация Олега вызвала жаркие споры в соцсетях Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Реакция подписчиков оказалась очень разнообразной. Кое-кто обвинил Майами в том, что он решил откреститься от девушки после громыхнувшего скандала. Фанаты Гуфа, все ещё мечтающие о воссоединении сладкой парочки, обрадовались такому повороту событий. Нашлись и те, кто посоветовал молодому человеку подыскать себе барышню «посвежее».

Напомним, что роман певца и телеведущей сначала посчитали пиар-ходом для шоу «СуперАйза». Тем более, что в конце пара рассорилась и, вроде бы, рассталась. Однако за рамками шоу звезды померились и продолжили подогревать интерес публики, все больше убеждая людей — отношения были созданы по зову сердца, а не ради денег.

В конце августа Анохина и вовсе призналась, что сошлась с Майами год назад, когда брак с Дмитрием Анохиным начал трещать по швам. А певец на годовщину преподнес любимой роскошнейшее кольцо, которое и породило слухи о помолвке и близкой свадьбе. И Олег не спешил их развеивать. До этого момента.

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