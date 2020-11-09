Джихад за смерть «брата»: дагестанец хотел взорвать храм с помощью квадрокоптера

Террорист собирался обезвредить постовых у храма с помощью квадрокоптера с бомбой Фото: Александр ГЛУЗ

Хотел устроить взрыв у храма, подговаривал дать присягу ИГ* студентов, раздавал оружие, создал террористическую ячейку и пытался разместить бомбу на квадрокоптере. Все это вменяется в вину жителю Дагестана Анвару Касумову, которого Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 16 годам колонии и тюрьмы.

На террориста вышли благодаря полицейской проверке. Когда боевик пытался выехать из Махачкалы в Грозный, где нашел единомышленника, постовые полицейские задержали его, найдя в машине 30-сантиметровый охотничий нож. После обысков в пристройке его дома были обнаружены ручные гранаты без запалов, два магазина для автомата Калашникова, четыре заряда к подствольному гранатомету, сера, селитра, аккумуляторные батареи и другие компоненты для сознания бомбы, с инструкцией по применению и клятвой верности одному из лидеров «Исламского государства»* Абу Бакру аль-Багдади.

Под тяжестью обвинений боевик раскололся: он рассказал, что собирался устроить джихад против неверных. В частности, покушение на жизнь правоохранителей, охранявших храм Казанской иконы Божьей матери в Каспийске с помощью боевого беспилотника. Террорист планировал привязать бомбу к квадрокоптеру.

Для такого серьезного теракта Касумову требовались сообщники. И он нашел их в Telegram. Боевик начал общаться со студентами каспийского колледжа, вошел в их группу в мессенджере, а после предложил встретиться. В беседах он призывал вершить джихад за смерть «брата», боевика ИГ* Исака Дибирова, от которого Касумов сам получил приглашение в ряды террористов и часть амуниции. Во время встреч он раздавал сообщникам пакеты с ножами, патронами и распечатанной присягой лидеру «Исламского государства»*.

К счастью, сколотить боевое подразделение у террориста не получилось. Он был задержан, когда отправлялся на очередную встречу с «неофитом». После признаний и решения суда об аресте боевик отказался от показаний, сообщив, что давал их под пытками. Однако следователям удалось найти студентов, с которыми общался Касумов и собрать достаточно доказательств вины бандита.

— Анвар Касумов признан виновным по статьям «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации», «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем», «Содействие террористической деятельности», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», — говорится в сообщении пресс-службы Южного окружного военного суда.

Террористу дали 16 лет колонии строгого режима. При этом первые три года осужденный проведет в тюрьме, заплатит штраф в 200 тысяч рублей. А еще два года после освобождения не сможет выходить из дома с 22:00 до 6:00.

Студенты-сообщники также привлечены к ответственности. Их на полгода отправили в колонию-поселение за хранение оружия и несообщение о преступлении.

*ИГ, «Исламское государство» — запрещенная в России международная террористическая организация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СК возбудил уголовное дело после ликвидации четырех боевиков в Грозном

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после ликвидации четырех боевиков в Октябрьском районе Грозного. В СК уточнили, что все они находились в федеральном розыске (подробности).

КСТАТИ

ФСБ задержала двух сообщников Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на Дагестан

ФСБ при поддержке Росгвардии задержала двух ставропольцев, участвовавших в нападении на Дагестан. Расул Майлубаев и Загир Якубов входили в банду Басаева и Хаттаба, вторгшуюся на территорию республики в 1999 году, сообщает пресс-служба ФСБ РФ (подробности).