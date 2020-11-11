«Пришел с повинной»: инспектор ГИБДД сбил семью в Дагестане, погиб 3-летний мальчик

Место аварии. Стоп-кадр видео МВД РД

В Дагестане СКР завел дело на инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД, сбившего на федеральной трассе «Кавказ» у села Авадан маму с двумя маленькими детьми.

- Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», - рассказали «КП-Северный Кавказ» в следственном комитете республики.

В МВД Дагестана комментируют: «30-летний водитель, сотрудник полиции, управлял автомашиной «Лада Гранта». А под колеса попала 30-летняя женщина, 3-летний мальчик и его 4-летняя сестра — жители Магарамкентского района. После аварии семью увезли в Центральную городскую больницу Дербента. К сожалению, один ребенок погиб.

- В последующем от полученных телесных повреждений мальчик скончался. Водитель пришел с повинной, - добавили в пресс-службе республиканского МВД.

Сотрудник ГИБДД задержан в порядке статей 91, 92 УПК РФ. Решается вопрос о заключении под стражу.

Трагедия, из разговора с полицейскими, произошла в семь часов вечера 10 ноября. Как видно из ролика МВД, снятого на месте аварии, все произошло у пешеходного перехода на неосвещенном участке дороги.