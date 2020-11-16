Слезы, оружие, драгоценности: сын Рамзана Кадырова прошел обряд посвящения в мужчины

Рамзан Кадыров был глубоко растроган важнейшим моментом в жизни сына Ахмата. Фото: кадры видео

Сын Рамзана Кадырова Ахмат «стал мужчиной» — об этом в соцсетях сообщил сам глава Чечни. По достижению 15-летия для него был проведен торжественный и красивый ритуал посвящения горцев.

— Из глубины многовековой истории чеченского народа нам осталось множество преданий о кодексе чести настоящего горца-къонаха. Особое место в этом наследии занимает символический обычай, в процессе которого юноша становится мужчиной. Главное место в древнем ритуале занимает церемония повязывания пояса с кинжалом, которого молодой къонах (воин, следующий заветам древнего кодекса горца, — ред.) удостаивается по достижении 15 лет, — написал Кадыров в соцсетях.

Видео торжественной церемонии для сына главы Чеченской Республики Ахмата Кадырова опубликовал в соцсетях гордый отец. На кадрах можно заметить, что сам Рамзан Ахматович смотрит на отпрыска, исполненный гордости, а в какой-то момент можно угадать даже слезы гордости в глазах чеченского лидера.

Слезы не пришлось угадывать на лицах женщин — мать мальчика Медни Кадырова и бабушка Аймани Несиевна также присутствовали на церемонии и даже произнесли торжественную речь.

Женщины сшили для молодого наследника Рамзана Ахматовича настоящую белоснежную бурку (теплый горский плащ без рукавов — ред.) из бараньей шерсти. А муфтий Салах-Хаджи Мержиев водрузил на голову молодого горца красивую папаху.

Однако, как и отметил отец, ключевой частью ритуала стало подпоясывание молодого Ахмата оружием, украшенным драгоценностями — белыми камнями и росписью с именами.

— Пояс — символ чести и достоинства. Кинжал — знак доблести и отваги, мог выниматься из ножен только в случае крайней необходимости и только во имя торжества справедливости, — поясняет Рамзан Кадыров. — Ну а папаху же мог носить лишь тот, чьё многолетнее воспитание в традициях глубокой веры во Всевышнего и строго почитания старших не просто не вызывает сомнений у окружающих — оно абсолютно безупречно. И пояс с кинжалом, и папаху истинный чеченец с достоинством и благоговением носит как священное наследие до конца своих дней на этой земле.

Напомним, что Ахмат Кадыров — хафиз. Мальчик с раннего детства воспитан в традициях чеченской культуры и ислама и наизусть знает текст Священного Корана.

Папаху на голову юного кхонаха водрузил муфтий Чечни Салах Мержиев Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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