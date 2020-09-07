Вертолет с лепестками роз, кареты, стрельба из ружей и лезгинка Кадырова: глава Чечни показал свадьбу племянника

Рамзан Кадыров танцует лезгинку с дочерью. Фото: кадр видео Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вертолет, заполненный лепестками роз, роскошные кареты для женщин, мужчины на благородных жеребцах, стрельба из ружей и зажигательная лезгинка от Рамзана Кадырова и первых лиц Чечни. Глава республики показал роскошную свадьбу своего племянника, отгремевшую на выходных.

Торжество было устроено в лучших традициях чеченцев, а руководил праздником лично Рамзан Кадыров. Он и поделился красивейшими кадрами в своих соцсетях.

— Друзья! Сегодня в жизни Кадыровых произошло яркое и прекрасное событие, которое не оставило равнодушным ни одного члена нашего большого рода, — написал чеченский лидер в соцсетях. — Женился мой дорогой племянник, хафиз священного Корана, молодой и перспективный боец спортивного клуба «Ахмат» Абубакар Кадыров!

На кадрах съемки видно, что торжество началось в одном из домов семей. Прекрасная невеста в сверкающем платье с прикрытым по всем традициям лицом скромно встречала дорогих гостей. После всех подобающих церемоний, процессия двинулась к месту торжества. При чем для девушек были подготовлены великолепные кареты, а мужчины гарцевали на прекрасных жеребцах. Здесь Рамзан Ахматович преподнес племяннику папаху и бурку — символы настоящего горца. Абубакар Кадыров показал блестящее мастерство наездника, заставив коня буквально танцевать перед каретой суженой.

После процессия двинулась в банкетный зал. На торжестве была замечена новый заместитель министра культуры, дочь главы республики Айшат Кадырова, премьер-министр Муслим Хучиев, друг детства Кадырова и командир отряда СОБР «Терек» Абузайд Висмурадов, тренер детей Рамзана Ахматовича и знаменитый боксер Абдул-Керим Эдилов и другие.

Лезгинка стала гвоздем свадьбы. Глава Чечни лично заводил толпу и подбадривал танцующих. Не смог устоять и сам, станцевав и со своей супругой Медни Мусаевной, и с другими красавицами. Бросились в пляс и другие влиятельные политические деятели региона.

Свадьба закончилась традиционными и очень красивыми чеченскими обрядами: невеста преподнесла семье супруга воду в прекрасном кувшине в знак благодарности и объединения семей. Не обошлось без стрельбы из ружей — три праздничных выстрела из винтовки попали в кадр.

— Я всегда старался относиться к Абубакару с отцовской заботой, поддерживал во всех его благих начинаниях, — пишет в соцсетях Рамзан Кадыров. — За свою жизнь он ни разу не поставил меня в затруднительное положение, всегда вызывал только гордость и уважение. Я еще раз поздравляю Абубакара и его супругу Вазираеву Ирсу с прекрасным событием в их судьбе. Желаю им счастливой и долгой жизни, безграничного счастья и благополучия. Да хранит вас Всевышний Аллах!

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