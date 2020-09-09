«Побледнела и упала»: не дождавшись жениха, невеста умерла на свадьбе

Иллюстративное фото Фото: Евгения ГУСЕВА

«В торжественном платье, бледная и прекрасная» — так, со слезами на глазах, описывают молодую невесту очевидцы страшной трагедии на свадьбе в маленьком дагестанском селе. Самый важный день в жизни 23-летней Заремы стал последним. Девушка потеряла сознание и умерла, так и не дождавшись жениха.

Трагедия произошла 5 сентября в маленьком ауле Мургук Сергокалинского района республики. Именно на этот день было назначено торжество. По красивой горской традиции, жених должен был приехать в дом невесты и навсегда забрать красавицу с собой.

Не случилось. Во время подготовки к свадьбе у девушки ком стал в горле. От волнения она чувствовала себя хуже и хуже. По рассказам очевидцев, в какой-то момент Зарема «побледнела и упала». Попросила родных достать лекарство, купленное от сердца в местной аптеке.

Минуты тянулись медленно, вот-вот должен был появиться жених с друзьями и подарками. Но от принятой таблетки девушке становилось все хуже. Так и не дождавшись жениха, Зарема потеряла сознание.

«Скорая» забрала красавицу в больницу, но девушка скончалась в приемном покое. До сих пор остается загадкой, что стало причиной смерти Заремы: проблемы с сердцем и наложившееся на них волнение или медикамент, которым она пыталась поправить своё состояние.

— Следственное управление СКР по Республикие Дагестан проводит проверку инцидента, произошедшем в Сергокалинском районе. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит причину смерти несчастной, — рассказали «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе СК РФ.

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