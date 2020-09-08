«Это грязь, нестерпимая грязь»: в Чечне прокомментировали ролик с посаженным на бутылку модератором чата

Иллюстративное фото Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Чечне прокомментировали скандальный ролик, на кадрах которого неизвестный молодой человек садится на бутылку. В соцсетях его называют модератором оппозиционного чата, подписчики которого критиковали руководство республики. Однако уполномоченный по правам человека в регионе Нурдин Нухажиев сомневается в достоверности этой информации.

— Это грязь, нестерпимая грязь. Я могу вас заверить, что за все время работы в общественных организациях, с начала 2000-х годов я не видел никогда ничего даже близко стоящего к этому. На данный момент все сказанное по этому поводу — голословные заявления, не находящие никакого подтверждения, — сообщил Нурдин Нухажиев в беседе с «КП - Северный Кавказ».

По словам омбудсмена, сложно даже поверить в то, что подобный инцидент мог иметь место на территории республики. Более того, потерпевшему, если он действительно существует, нужно немедленно обращаться в аппарат уполномоченного при главе Чечни.

— Интернет сегодня — это помойная яма, где всплывают совершенно невероятные вещи. В том числе видео с монтажем и прочее. На данный момент у меня на руках нет никаких подтверждений реальности произошедшего. Если это действительно так, пусть этот человек заявит о грубейшем нарушении своих прав. И, поверьте, тогда я применю все свои связи и возможности, чтобы помочь ему. Но пока этого не произойдет — это просто грязь, это просто видео незаслуженно очерняющие нашу республику, — заявил чеченский омбудсмен.

К этим заявлениям присоединилась и член совета по правам человека в Чечне Хеда Саратова. Правозащитница заявила, что не может поверить в реальность произошедшего.

— Это похоже на обман. Невозможно сделать с человеком нечто подобное, в чем бы там его не обвиняли. Конечно, если это так, я готова защищать его права. Это недопустимая мерзость. Но, к сожалению, пока я болею и ничего о достоверности происходящего сказать не могу. Поэтому для меня, как и для вас, это пока просто невероятная история, прочитанная на просторах сети, — сказала Саратова.

Отметим, что в соцсетях утверждают, будто 19-летнего модератора оппозиционного чата в Telegram унизили неизвестные. Они насильно принудили молодого человека извиниться за свои действия, а потом в прямом смысле сесть на стеклянную бутылку.

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