«Это взвешенное решение»: Кадыров назначил дочь первым замминистра культуры Чечни

Айшат Кадырова вместе с отцом Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Дочь главы Чечни Айшат Кадырова указом отца назначена первым заместителем министра культуры республики. Об этом в соцсетях сообщил сам Рамзан Кадыров.

По словам главы региона, это назначение — твердо взвешенное решение, основанное лишь на заслугах 21-летней девушки. К этому возрасту она уже успела отметиться как великолепный кутюрье, создавший несколько коллекций во главе собственного модельного дома Firdaws.

— Большой вклад Айшат внесла и в дело развития филармонии Чеченской Республики, всегда помогает начинающим и действующим артистам, ансамблям эстрады. В марте она заслуженно награждена медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой». Это также оценка вклада Айшат Кадыровой в развитие национальной культуры и искусства, — заявил Рамзан Кадыров.

По словам влиятельного политика, выдвижение кандидатуры дочери на высокий пост — отнюдь не его инициатива. Высокую честь девушке оказал действующий министр культуры Чечни Хож-Бауди Дааев.

— Решение о её назначении принято, учитывая все перечисленные факторы, а также исходя из соответствующей инициативы дорогого брата, министра культуры Чеченской Республики Хож-Бауди Дааева. Выслушав его мнение о новом кандидате, я подписал указ. Убежден, что Айшат справится с поставленными задачами, — резюмировал Рамзан Кадыров.

21-летняя дочь чеченского лидера серьезно увлекалась модельным бизнесом: коллекция её дома Firdaws была представлена на последней неделе моды в Париже. Девушка создавала наряды, подчеркивающие национальные особенности чеченского народа.

Напомним, последним ярким событием, связанным с семьей Кадырова были санкции, введенные в июле Госдепом США. Рамзану Ахматовичу, его супруге Медни, а также совершеннолетним дочерям Айшат и Хадижат запретили не только въезд на территорию страны, но и заблокировали все принадлежавшие им активы. Такие действия вызвали резко негативную реакцию самого чеченского лидера, который указал, что вводить ограничения против членов его семьи — «мера мерзкая, бесчестная и абсолютно низкая».

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