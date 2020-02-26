История любви Кадырова: Айшат раскрыла тайну отца на показе своего модного дома в Париже

В Париже состоялся показ чеченской моды от дома Firdaws, возглавляемого дочерью главы республики Айшат Кадыровой. Она рассказала историю любви Рамзана Кадырова и матери Медни на языке моды. Коллекция, представленная в столице мировой моды, так и называется — «История любви».

О триумфе дочери рассказал сам глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, ни один гость не смог остаться равнодушным, увидев изысканные наряды, представленные домом Айшат.

firdaws_officiel Платья из коллекции

— Триумфально завершился вечер показа коллекции модного Дома Firdaws в Париже. В отеле Le Marois состоялся настоящий праздник высокой моды. Глава дома Firdaws Айшат Кадырова представила новую коллекцию «История любви». Под музыку чеченского симфонического оркестра на подиум выходили очаровательные модели из Австралии, Голландии, Франции, Китая, Найроби, Кении, Германии, Белоруссии и России, — написал глава Чечни в соцсети «Вконтакте».

Айшат Кадырова призналась, что идею создания коллекции вынашивала больше восьми лет. Её вдохновила любовь отца и матери. И удивительный подарок, который Рамзан Ахматович сделал Медни Мусаевне. Высоко в горах он нашёл удивительно красивые и редкие цветы — Эдельвейсы. Нарвал их и торжественно преподнёс любимой супруге в знак бесконечной любви.

Рамзан Кадыров собирает цветы в горахФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— Меня очень вдохновила эта история, — рассказывает Айшат, — и я решила воссоздать красоту чувств, любви и цветов на языке моды. Несколько лет мне потребовалось только чтобы найти Эдельвейсы в горах. И ещё несколько, чтобы обучить мастеров особым техникам, передающим красоту этих цветов.

На показе, прошедшем 25 февраля во время Парижской недели моды, присутствовали высочайшие гости. Изящество и красоту закрытой одежды, подчёркивающей женственность, но не открывающей ничего лишнего, оценивали послы мусульманских стран и гости из мира моды.

firdaws_officiel Как создавались платья Firdaws для коллекции

— Послы России, Палестины, Саудовской Аравии, Узбекистана и Объединённых Арабских Эмиратов, а также главный редактор Vogue Arabia Мануэль Арно, топ-модель Синди Бруна, кинопродюсер Мохаммед Аль Турки, художник и блоггер Кристина Базан и другие аплодисментами встречали выход моделей. И это не удивительно! Айшат вложила в реализацию своей идеи всю душу. Она очень много работала, не оставляла без внимания ни одну мелочь. Но данное событие имеет значение не только для мира моды. Однозначно оно произвело большой общественный эффект. Парижане и гости столицы мировой моды увидели, что чеченский народ имеет свою прекрасную культуру, включающую не только музыку, литературу, искусство, но и изысканную моду, — резюмировал Рамзан Кадыров.

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