2020-02-26T13:46:35+03:00
Общество

История любви Кадырова: Айшат раскрыла тайну отца на показе своего модного дома в Париже

Айшат Кадырова и её модный дом, по словам главы Чечни, произвели настоящий фуррор на мировой неделе моды [фото, видео]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Источником вдохновения для новой коллекции дома Firdaws стала любовь Рамзана и Медни Кадыровой. Фото: Firdaws / личная страничка Рамзана Кадырова / Архив "КП"Источником вдохновения для новой коллекции дома Firdaws стала любовь Рамзана и Медни Кадыровой. Фото: Firdaws / личная страничка Рамзана Кадырова / Архив "КП"
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В Париже состоялся показ чеченской моды от дома Firdaws, возглавляемого дочерью главы республики Айшат Кадыровой. Она рассказала историю любви Рамзана Кадырова и матери Медни на языке моды. Коллекция, представленная в столице мировой моды, так и называется — «История любви».

О триумфе дочери рассказал сам глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, ни один гость не смог остаться равнодушным, увидев изысканные наряды, представленные домом Айшат.

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Платья из коллекции
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— Триумфально завершился вечер показа коллекции модного Дома Firdaws в Париже. В отеле Le Marois состоялся настоящий праздник высокой моды. Глава дома Firdaws Айшат Кадырова представила новую коллекцию «История любви». Под музыку чеченского симфонического оркестра на подиум выходили очаровательные модели из Австралии, Голландии, Франции, Китая, Найроби, Кении, Германии, Белоруссии и России, — написал глава Чечни в соцсети «Вконтакте».

Айшат Кадырова призналась, что идею создания коллекции вынашивала больше восьми лет. Её вдохновила любовь отца и матери. И удивительный подарок, который Рамзан Ахматович сделал Медни Мусаевне. Высоко в горах он нашёл удивительно красивые и редкие цветы — Эдельвейсы. Нарвал их и торжественно преподнёс любимой супруге в знак бесконечной любви.

Рамзан Кадыров собирает цветы в горах Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Рамзан Кадыров собирает цветы в горахФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— Меня очень вдохновила эта история, — рассказывает Айшат, — и я решила воссоздать красоту чувств, любви и цветов на языке моды. Несколько лет мне потребовалось только чтобы найти Эдельвейсы в горах. И ещё несколько, чтобы обучить мастеров особым техникам, передающим красоту этих цветов.

На показе, прошедшем 25 февраля во время Парижской недели моды, присутствовали высочайшие гости. Изящество и красоту закрытой одежды, подчёркивающей женственность, но не открывающей ничего лишнего, оценивали послы мусульманских стран и гости из мира моды.

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Как создавались платья Firdaws для коллекции
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— Послы России, Палестины, Саудовской Аравии, Узбекистана и Объединённых Арабских Эмиратов, а также главный редактор Vogue Arabia Мануэль Арно, топ-модель Синди Бруна, кинопродюсер Мохаммед Аль Турки, художник и блоггер Кристина Базан и другие аплодисментами встречали выход моделей. И это не удивительно! Айшат вложила в реализацию своей идеи всю душу. Она очень много работала, не оставляла без внимания ни одну мелочь. Но данное событие имеет значение не только для мира моды. Однозначно оно произвело большой общественный эффект. Парижане и гости столицы мировой моды увидели, что чеченский народ имеет свою прекрасную культуру, включающую не только музыку, литературу, искусство, но и изысканную моду, — резюмировал Рамзан Кадыров.

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Айшат Кадырова выпустила мусульманскую спортивную одежду

Вообще, если воспользоваться поисковыми системами, то по запросу «мусульманская спортивная одежда для женщин» не выпадает ничего интересного. Ну не шьют у нас для исламских женщин одежду для занятия спортом. Хотя, как показывает тот же Яндекс, запрос имеется. Есть некоторые свободные и закрытые наряды на «Али-экспресс» и зарубежных сайтах. Но времена меняются, и запрос надо как-то удовлетворять (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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