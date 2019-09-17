2019-09-17T17:46:00+03:00
Звезды

«Потрясающее лицемерие»: Ольга Бузова в хиджабе разгневала соцсети

Звезда решила прорекламировать новый бутик дочери Рамзана Кадырова, но попала под шквал критики
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Ольга Бузова - одна из тех звезд Инстаграма, кого не нужно упрашивать показать себя в бикиниОльга Бузова - одна из тех звезд Инстаграма, кого не нужно упрашивать показать себя в бикиниФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Певица, телеведущая и вообще на все руки мастерица Ольга Бузова снова попала впросак. Поп-дива побывала на открытии бутика дома мод Айшат Кадыровой в Москве, где примерила хиджаб. Для рекламы она разместила фотографию в платке, после чего на неё обрушились тонны негатива.

Приверженцы ислама с особенным трепетом относятся к традиционной одежде. И тот факт, что «распутная» с их точки зрения Ольга Бузова посмела надеть хиджаб, оказался хуже красной тряпки для быка.

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Ольга Бузова разместила фото с депутаом Госдумы РФ Адамом Делимхановым на открытии бутика модного дома Firdaws в Москве
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Ольге тут же вспомнили все её полуобнажённые снимки. Некоторых такой контраст разозлил, другие отмечали «потрясающее лицемерие» и «двуличность» певицы, которая ради лайков в Instagram готова «блистать филейной частью», ну а на встрече с представителями другой культуры резко закутывается и ведёт себя подчёркнуто скромно.

Нашлись среди фанатов телеведущей и заступники. Они заявляли, что такие изменения наоборот подчёркивают глубокое уважение Бузовой к мусульманской культуре. Ну а остальные, шутя, предлагали Ольге выйти замуж за чеченца, чтобы всегда появляться на светских мероприятиях в платке. Желательно, закрывающим всё лицо.

КСТАТИ

«Когда узнала, что Хабиб обогнал тебя по количеству подписчиков»: Поклонники высмеяли снимки Бузовой в бикини

Ольга Бузова - одна из тех звезд Инстаграма, кого не нужно упрашивать показать себя в бикини. Да что там, подписчики уже и рады бы «развидеть» Олю в купальнике, а она все постит и постит себя без одежды (подробности).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Опоздать варианта не было»: Тимати срочно прилетел на открытие бутика дочери Кадырова

Самый чёрный из всех белых рэперов — Тимур Юнусов - не смог пропустить открытие шикарного бутика модного дома Firdaws, возглавляемого дочерью хорошего друга певца Рамзана Кадырова. Музыкант даже похвастался фотографиями с девушкой и чеченским депутатом Госдумы Адамом Делимхановым в Instagram (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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