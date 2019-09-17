«Потрясающее лицемерие»: Ольга Бузова в хиджабе разгневала соцсети

Певица, телеведущая и вообще на все руки мастерица Ольга Бузова снова попала впросак. Поп-дива побывала на открытии бутика дома мод Айшат Кадыровой в Москве, где примерила хиджаб. Для рекламы она разместила фотографию в платке, после чего на неё обрушились тонны негатива.

Приверженцы ислама с особенным трепетом относятся к традиционной одежде. И тот факт, что «распутная» с их точки зрения Ольга Бузова посмела надеть хиджаб, оказался хуже красной тряпки для быка.

buzova86 Ольга Бузова разместила фото с депутаом Госдумы РФ Адамом Делимхановым на открытии бутика модного дома Firdaws в Москве

Ольге тут же вспомнили все её полуобнажённые снимки. Некоторых такой контраст разозлил, другие отмечали «потрясающее лицемерие» и «двуличность» певицы, которая ради лайков в Instagram готова «блистать филейной частью», ну а на встрече с представителями другой культуры резко закутывается и ведёт себя подчёркнуто скромно.

Нашлись среди фанатов телеведущей и заступники. Они заявляли, что такие изменения наоборот подчёркивают глубокое уважение Бузовой к мусульманской культуре. Ну а остальные, шутя, предлагали Ольге выйти замуж за чеченца, чтобы всегда появляться на светских мероприятиях в платке. Желательно, закрывающим всё лицо.

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