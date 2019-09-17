2019-09-17T14:34:40+03:00
Звезды

«Опоздать варианта не было»: Тимати срочно прилетел на открытие бутика дочери Кадырова

Рэпер сообщил, что не мог пропустить такое событие
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Адам Делимханов, Айшат Кадырова и ТиматиАдам Делимханов, Айшат Кадырова и ТиматиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Самый чёрный из всех белых рэперов — Тимур Юнусов - не смог пропустить открытие шикарного бутика модного дома Firdaws, возглавляемого дочерью хорошего друга певца Рамзана Кадырова. Музыкант даже похвастался фотографиями с девушкой и чеченским депутатом Госдумы Адамом Делимхановым в Instagram.

— На официальном открытии магазина Firdaws в Москве. Ночью вылетел из Лос-Анджелеса, чтобы успеть. Опоздать варианта не было, — признался певец.

Напомним, что торжественное открытие магазина произошло вечером в понедельник. Теперь жители столицы смогут оценить утончённость мусульманской моды — платья с хиджабами и стильными шляпками, а также строгие мужские наряды. Причём мужчины смогут одеться точь-в-точь, как глава Чеченской Республики: Рамзан Кадыров нередко появляется на публике в одежде от модного дома своей дочери.

КСТАТИ

Дочь Кадырова открыла в Москве бутик исламской моды

Одежда здесь будет стоить чуть дешевле, чем изделия итальянского дизайнера Джорджо Армани (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода на День города и края: Ставрополь зальют дожди
Дагестанец с ножом напал на сотрудника Минобороны в центре Москвы
Прекращены поиски "гламурного" дагестанца, укравшего женскую косметичку
В Ставропольский край прибыл первый зампред Совфеда
Часть Ставрополя останется без воды 18 сентября
С пирогами без купальников: в Северной Осетии выберут самую красивую девушку
Дело о маршрутках в Ставрополе со сниженными ценами рассмотрят в суде
Аптекари на Ставрополье несколько месяцев не получали зарплату
Еще 13 майских подтопленцев на Ставрополье ждут сертификатов на жилье
Арестованный Рауф Арашуков опубликовал второй пост из СИЗО
Императорская резиденция и многоэтажные хоромы: самые роскошные квартиры, продающиеся на Северном Кавказе
Видео: "Синтоловый качок" вырубил кавказского борца на детской площадке
Хабиб Нурмагомедов и глава UFC подарили Порье по $100 тысяч
Лисиц в парке Пятигорска сняли на видео
«Благословенный Кавказ» посетили 8 тысяч человек
Ставрополец напал на вызванного полицейского
Ставропольчанка заработала баллы для параолимпийских игр в Токио
Двухметровые бюветницы установили в фонтане Железноводска
На Ставрополье больше сотни оленей выпустили на свободу
Ставрополец собрал телефон и гарнитуру в комплект двумя грабежами
Тимура Родригеза оскорбили в КЧР из-за роста
Истерзанная ингушская девочка скучает по родной маме
Спонсора боевиков задержали в Кабардино-Балкарии
Появились подробности и видео массового побоища футбольных команд в Дагестане
На Ставрополье орудовали похитители автономеров, требовавшие выкуп
"Ушла в школу и не вернулась": пропала 13-летняя девочка в Дагестане
Грозовые дожди придут на Ставрополье во вторник
Федор Лашков представляет фотовыставку о природе Ставропольского края