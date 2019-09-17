«Опоздать варианта не было»: Тимати срочно прилетел на открытие бутика дочери Кадырова
Самый чёрный из всех белых рэперов — Тимур Юнусов - не смог пропустить открытие шикарного бутика модного дома Firdaws, возглавляемого дочерью хорошего друга певца Рамзана Кадырова. Музыкант даже похвастался фотографиями с девушкой и чеченским депутатом Госдумы Адамом Делимхановым в Instagram.
— На официальном открытии магазина Firdaws в Москве. Ночью вылетел из Лос-Анджелеса, чтобы успеть. Опоздать варианта не было, — признался певец.
Напомним, что торжественное открытие магазина произошло вечером в понедельник. Теперь жители столицы смогут оценить утончённость мусульманской моды — платья с хиджабами и стильными шляпками, а также строгие мужские наряды. Причём мужчины смогут одеться точь-в-точь, как глава Чеченской Республики: Рамзан Кадыров нередко появляется на публике в одежде от модного дома своей дочери.
КСТАТИ
Дочь Кадырова открыла в Москве бутик исламской моды
Одежда здесь будет стоить чуть дешевле, чем изделия итальянского дизайнера Джорджо Армани (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU