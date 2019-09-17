«Опоздать варианта не было»: Тимати срочно прилетел на открытие бутика дочери Кадырова

СЕГОДНЯ 11:16 2019-09-17T14:34:40+03:00

Рэпер сообщил, что не мог пропустить такое событие

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Самый чёрный из всех белых рэперов — Тимур Юнусов - не смог пропустить открытие шикарного бутика модного дома Firdaws, возглавляемого дочерью хорошего друга певца Рамзана Кадырова. Музыкант даже похвастался фотографиями с девушкой и чеченским депутатом Госдумы Адамом Делимхановым в Instagram.

— На официальном открытии магазина Firdaws в Москве. Ночью вылетел из Лос-Анджелеса, чтобы успеть. Опоздать варианта не было, — признался певец.

Напомним, что торжественное открытие магазина произошло вечером в понедельник. Теперь жители столицы смогут оценить утончённость мусульманской моды — платья с хиджабами и стильными шляпками, а также строгие мужские наряды. Причём мужчины смогут одеться точь-в-точь, как глава Чеченской Республики: Рамзан Кадыров нередко появляется на публике в одежде от модного дома своей дочери.

КСТАТИ

Дочь Кадырова открыла в Москве бутик исламской моды

Одежда здесь будет стоить чуть дешевле, чем изделия итальянского дизайнера Джорджо Армани (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU