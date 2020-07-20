«Мерзкие, откровенно низкие методы»: Кадыров разгневан включением жены и детей в «черный список» США

Рамзан Кадыров глубоко возмущен включением в «черный список» США своей жены Медни Мусаевны и старших дочерей — Айшат и Хадижат. Чеченский лидер опубликовал гневный пост в соцсетях, жестоко раскритиковав несправедливое решение.

— Госдеповцы! Будь я сто раз нарушителем прав человека, как вы объясняете санкции против моей супруги и моих дочерей? — возмущается глава Чечни. — Какие они совершили преступления и чьи права нарушили? Нет ответа. Это демонстрирует ваше истинное лживое лицо мировых интриганов и провокаторов!

Раньше глава Чечни посмеялся над включением себя в санкционный список. Кажется, Кадыров давно был к этому готов. И формулировки о якобы имевших место «нарушениях прав человека» и «силовом давлении на журналистов» его не смутили. Однако несправедливое отношение к близким разгневало политика.

ya_pomoshnik_kra_95 Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!

— Мерзкие, откровенно низкие методы применены, чтобы внести разлад внутри моей семьи. Вы думали, получится? Нет, вы просчитались. Чеченский институт семьи крепче ваших санкций! И даже если у Медни Мусаевны или моих дочерей были бы какие-либо интересы в США или Европе, они бросили бы их. Не ради грязных политических игр. Даже не по моей просьбе, нет. Ради государства, народа и семьи! — пишет Кадыров.

Глава Чечни с легкой издевкой сообщил Госдепортаменту, что, помимо двух дочерей, у него ещё 12 детей. И призвал Майка Помпео не мелочиться, включив в «черный список» всех своих отпрысков.

Рамзан Кадыров в кругу семьиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— Знайте, что вы в очередной раз показали всем, что из себя представляете. А за меня слово скажет мой народ! — резюмировал Кадыров.

Напомним, в понедельник госсекретарь США Майк Помпео сообщил о включении Рамзана Кадырова, Менди Кадыровой, а также их детей Айшат и Хадижат в санкционные списки. Это означает заморозку активов физических лиц на территории США в случае, если таковые имеются. А также полностью блокирует им въезд на территорию Штатов.

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