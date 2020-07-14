«Живот не мешает?»: Кадыров заставил чиновников отжиматься посреди дороги
Рамзан Кадыров заставил приближенных чиновников отжиматься посреди дороги. Поборник здорового образа жизни, чеченский лидер нередко проверяет подчиненных на стойкость и, порой, критикует их за чрезмерно выросший живот.
Видео с отжиманиями под смешную музыку опубликовал на своей странице сам глава Чечни. При чем Кадыров максимально усложнил задачу для своих подопечных. Им пришлось не просто отжиматься, а использовать для этого специальный снаряд, с очень узким хватом.
Рамзан Кадыров заставил подчиненных отжиматься.
На кадрах видео чиновники отжимаются прямо посреди дороги или беговой дорожки в парке. Большинство с трудом справляются с задачей, едва ли делая пару упражнений правильно. А другим слегка мешают их почтенные тела и животики. Среди тех, кто хотя бы отчасти успешно справился с задачей, «Комсомолка» узнала друга детства Рамзана Ахматовича и командира отряда СОБР «Терек» Абузайда Висмурадова.
— Замечательная идея, Рамзан Ахматович! Только вопрос к некоторым чиновникам: живот не мешает? — пишут в комментариях пользователи.
Отметим, что Кадыров не впервые проверяет чиновников на прочность и высмеивает их неподобающие кондиции. Так, начальник ГИБДД Чечни Идрис Черхигов получил от главы полушуточный нагоняй за «пузатость». И рекомендации в срочном порядке худеть, чтобы не подавать плохой пример сотрудникам Госавтоинспекции.
Во время одной из бесед с «КП - Северный Кавказ» экс-министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров замечал, что Кадыров требует от подчиненных находится в идеальной форме.
— У меня тоже была подобная проблема, однако когда на неё обратил глава республики, по его рекомендации я отправился в спортивный зал. Мы вместе с ним и другими соратниками Рамзана Ахматовича тренируемся в одном и том же зале, проверяем себя на прочность. Потому что настоящий чеченец должен быть сильным и подтянутым, — резюмировал Джамбулат Умаров.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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