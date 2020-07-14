2020-07-14T13:11:09+03:00
Общество

«Живот не мешает?»: Кадыров заставил чиновников отжиматься посреди дороги

Забавный ролик опубликовал сам глава Чечни
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Фото: кадр видео, опубликованного Рамзаном КадыровымФото: кадр видео, опубликованного Рамзаном Кадыровым
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Рамзан Кадыров заставил приближенных чиновников отжиматься посреди дороги. Поборник здорового образа жизни, чеченский лидер нередко проверяет подчиненных на стойкость и, порой, критикует их за чрезмерно выросший живот.

Видео с отжиманиями под смешную музыку опубликовал на своей странице сам глава Чечни. При чем Кадыров максимально усложнил задачу для своих подопечных. Им пришлось не просто отжиматься, а использовать для этого специальный снаряд, с очень узким хватом.

Рамзан Кадыров заставил подчиненных отжиматься.

На кадрах видео чиновники отжимаются прямо посреди дороги или беговой дорожки в парке. Большинство с трудом справляются с задачей, едва ли делая пару упражнений правильно. А другим слегка мешают их почтенные тела и животики. Среди тех, кто хотя бы отчасти успешно справился с задачей, «Комсомолка» узнала друга детства Рамзана Ахматовича и командира отряда СОБР «Терек» Абузайда Висмурадова.

— Замечательная идея, Рамзан Ахматович! Только вопрос к некоторым чиновникам: живот не мешает? — пишут в комментариях пользователи.

Отметим, что Кадыров не впервые проверяет чиновников на прочность и высмеивает их неподобающие кондиции. Так, начальник ГИБДД Чечни Идрис Черхигов получил от главы полушуточный нагоняй за «пузатость». И рекомендации в срочном порядке худеть, чтобы не подавать плохой пример сотрудникам Госавтоинспекции.

Во время одной из бесед с «КП - Северный Кавказ» экс-министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров замечал, что Кадыров требует от подчиненных находится в идеальной форме.

— У меня тоже была подобная проблема, однако когда на неё обратил глава республики, по его рекомендации я отправился в спортивный зал. Мы вместе с ним и другими соратниками Рамзана Ахматовича тренируемся в одном и том же зале, проверяем себя на прочность. Потому что настоящий чеченец должен быть сильным и подтянутым, — резюмировал Джамбулат Умаров.

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Рамзан Кадыров разместил в своем аккаунте в социальных сетях видеоролик, на котором главный гаишник Чечни разминается с длинным шестом на плечах. Ролик политик снял для того, чтобы показать, как можно использовать полицейских с большим животом (подробности).

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Рамзан Кадыров решил, что в Чечне не должно быть толстых чиновников и гаишников. После этого всё руководство республики было отправлено в спортзал, где они проводят тренировки наравне с главой региона. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» рассказал министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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