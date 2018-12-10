2018-12-10T15:16:22+03:00
Общество

Чеченские чиновники похудели по приказу Кадырова

Все, у кого глава республики заметил лишние килограммы, тренируются в одном спортзале
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Идрис Черхигов до (слева) и после (справа)Идрис Черхигов до (слева) и после (справа)Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Рамзан Кадыров решил, что в Чечне не должно быть толстых чиновников и гаишников. После этого всё руководство республики было отправлено в спортзал, где они проводят тренировки наравне с главой региона. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» рассказал министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Чуть больше месяца назад в Instagram, который вели «сторонники Рамзана Кадырова» появилось видео, на котором глава Чечни отсчитал за «лишние килограммы» главу управления ГИБДД Чеченской Республики, своего племянника Идриса Черхигова. Тогда глава Чечни заявил, что у начальника Госавтоинспекции есть ровно месяц, чтобы похудеть, подав пример своим подчинённым.

— Процесс идёт, конечно же, — сообщил «Комсомольской правде на Северном Кавказе» Джамбулат Умаров. — Я вам больше скажу, этого же Рамзан Ахматович требует от всех своих подчинённых. У меня тоже была подобная проблема, однако когда на неё обратил глава республики, по его рекомендации я отправился в спортивный зал.

Оказалось, что всё высшее руководство Чечни тренируется в одном зале, который много раз мелькал на роликах в социальных сетях Рамзана Кадырова. И упорная работа над собой главы региона вдохновляет чиновников с такой же самоотдачей работать над своей физической формой.

Тренировка Рамзана Кадырова с друзьями и членами правительства..Рядом с главой министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров

Сразу после памятной беседы Черхигова и Кадырова, Идрис Рамзанович присоединился к дяде и вкалывает до седьмого пота.

— Я не могу точно сказать, сколько сбросил наш глава УГИБДД. Но видно, что он работает над собой с особым усердием. Несколько килограмм за последний месяц ушли точно. То же самое я могу сказать о его инспекторах — сейчас я не вижу в Грозном ни одного дорожного полицейского с лишним весом. Поверьте, Рамзан Ахматович подаёт всем нам очень вдохновляющий пример! — Резюмировал Джамбулат Умаров.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Кадыров показал, что он делает с пузатыми гаишниками

Глава Чечни предложил использовать полицейских вместо дорожных указателей (подробности, видео).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Владислав Фронин: В ЦК о публикации не знали!
Накануне 100 летия Александра Солженицына бывший главный редактор «КП» , сегодня - главный редактор «Российской газеты», рассказал, как в 1990 году в «Комсомолке» тиражом 22 млн экземпляров смогла выйти брошюра «Как нам обустроить Россию»
Сергей Степашин: Разве Солженицын предатель Родины? Ведь он батареей командовал на фронте, боевые ордена заслужил
Это заявление экс-премьер России сделал в эфире Радио «Комсомольская правда» накануне 100-летия со дня рождения знаменитого русского писателя [видео]
Владимир Познер: Солженицын не был диссидентом, потому что не просил, как другие, Запад «надавить» на Советский Союз
Знаменитый телеведущий - в эфире Радио «Комсомольская правда» - о русском писателе, 100-летие со дня рождения которого отмечается во вторник, 11 декабря
Новости 24
В Чечне продлили арест правозащитника Титиева на 3 месяца
В Кисловодске из крана с минеральной водой забил дагестанский коньяк
За высокий рост экономики Дагестан и Чечня получат по 600 млн дотаций
Склад площадью 800 кв.метров горит на Ставрополье
12 декабря в Ставрополе перекроют улицы
Самолёт «Махачкала — Сургут» экстренно сел в Челябинске
ОКДЦ в Ростове-на-Дону предлагает комплексные программы обследования
Четверо студентов попали в ДТП в Ставрополе
На Ставрополье прооперировали пятерых пациентов с мерцательной аритмией
Хабиб Нурмагомедов попал в ТОП запросов "Яндекса" за год
В Кисловодске ищут 15-летнего подростка, подозреваемого в убийстве
В Ессентуках отметили 100-летие дополнительного образования
На Ставрополье при взрыве газового балонна пострадали трое пожарных
Дагестан попал в список регионов с самыми маленькими пенсиями
Во Владикавказе два человека упали в канал ГЭС и погибли
В Дагестане водитель пассажирского автобуса насмерть сбил мужчину на заправке
В Северной Осетии произошло землетрясение
Ставропольский Дед Мороз будет принимать гостей в пещере Вечной мерзлоты
В Ставрополе мошенник обманул компанию микрозаймов
Ставрополец на "БМВ" уезжал от полиции и врезался в аптеку
12 туристов были эвакуировали с остановившейся канатки в Домбае
В Ессентуках отметили 100-летие дополнительного образования
В Ингушетии скончался депутат парламента
На Ставрополье начали выслеживать матерящихся школьников
В ДТП в Дагестане погиб человек
В Пятигорске пассажиры маршрутки разняли драку между водителями
Ставропольские полицейские вернули угнанный автомобиль владельцу
В Дагестане двое детдомовцев задушили пенсионерку