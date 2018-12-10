2018-12-10T15:16:22+03:00
Общество

Чеченские чиновники похудели по приказу Кадырова

Все, у кого глава республики заметил лишние килограммы, тренируются в одном спортзале
Андрей ЗОБОВ
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Идрис Черхигов до (слева) и после (справа)Идрис Черхигов до (слева) и после (справа)Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Рамзан Кадыров решил, что в Чечне не должно быть толстых чиновников и гаишников. После этого всё руководство республики было отправлено в спортзал, где они проводят тренировки наравне с главой региона. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» рассказал министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Чуть больше месяца назад в Instagram, который вели «сторонники Рамзана Кадырова» появилось видео, на котором глава Чечни отсчитал за «лишние килограммы» главу управления ГИБДД Чеченской Республики, своего племянника Идриса Черхигова. Тогда глава Чечни заявил, что у начальника Госавтоинспекции есть ровно месяц, чтобы похудеть, подав пример своим подчинённым.

— Процесс идёт, конечно же, — сообщил «Комсомольской правде на Северном Кавказе» Джамбулат Умаров. — Я вам больше скажу, этого же Рамзан Ахматович требует от всех своих подчинённых. У меня тоже была подобная проблема, однако когда на неё обратил глава республики, по его рекомендации я отправился в спортивный зал.

Оказалось, что всё высшее руководство Чечни тренируется в одном зале, который много раз мелькал на роликах в социальных сетях Рамзана Кадырова. И упорная работа над собой главы региона вдохновляет чиновников с такой же самоотдачей работать над своей физической формой.

Тренировка Рамзана Кадырова с друзьями и членами правительства..Рядом с главой министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров

Сразу после памятной беседы Черхигова и Кадырова, Идрис Рамзанович присоединился к дяде и вкалывает до седьмого пота.

— Я не могу точно сказать, сколько сбросил наш глава УГИБДД. Но видно, что он работает над собой с особым усердием. Несколько килограмм за последний месяц ушли точно. То же самое я могу сказать о его инспекторах — сейчас я не вижу в Грозном ни одного дорожного полицейского с лишним весом. Поверьте, Рамзан Ахматович подаёт всем нам очень вдохновляющий пример! — Резюмировал Джамбулат Умаров.

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