«Мы принимаем бой!»: Кадыров сфотографировался с пулеметами в ответ на внесение в «черный список» США

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров с иронией отреагировал на свое внесение в «черный список» США. Политик опубликовал фотографию в «полной боевой готовности» с двумя пулеметами наперевес и грозно ответил госсекретарю Майку Помпео.

— Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее, — написал глава Чечни в соцсетях, щедро сдобрив публикацию рыдающими от смеха эмодзи.

Согласно тексту распоряжения Госдепа США, вместе с главой Чечни под санкции попали супруга главы Чечни Медни Кадырова, а также его дочери Айшат и Хадижат.

ya_pomoshnik_kra_95 Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!

Отметим, что Рамзан Кадыров десятки раз критиковал политику Государственного департамента США. В частности, обвинял в последовательном очернении облика жителей и руководства Чечни. А вслед за этим и в целенаправленной работе против России.

На этот раз Кадырова обвинил сам Госдеп. Согласно тексту распоряжения о включении Рамзана Ахматовича в санкционный список, политик якобы имеет отношение к многочисленным «нарушениям прав человека на территории Чечни». Кроме того, Государственный департамент осуждает «угрозы применения насилия со стороны главы региона в отношении двух журналистов, в связи с освещением ими пандемии COVID-19».

Включение в «черный», санкционный список значит немедленную и полную блокировку всех активов указанного лица на территории США. А также запрет на въезд. Однако сам Кадыров не раз подчеркивал — никаких счетов за океаном у него нет и не может быть, поэтому для него такая мера — лишь комплимент, как «истинному патриоту России».

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