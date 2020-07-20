Рамзан Кадыров, его жена и дети попали в «черный список» США

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил о введении санкций против главы Чечни Рамзана Кадырова. Подробности опубликованы в официальном распоряжении Госдепа.

— Сегодня Госдепартамент вводит санкции против Рамзана Кадырова, главы Чеченской Республики в составе Российской Федерации, — значится в тексте.

В тексте указана и причина подобного решения. Якобы Кадыров имеет отношение к «серьезным нарушениям прав человека на территории Чеченской Республики». Более того, Госдеп осуждает «угрозы применения насилия со стороны главы региона в отношении двух журналистов, в связи с освещением ими пандемии COVID-19».

Санкции подразумевают под собой блокировку всех активов физического лица на территории Соединенных Штатов Америки, а также запрет на въезд в США. Отметим, что в «черный список» попали супруга главы Чечни Медни Кадырова, а также его дочери Айшат и Карина (Хадижат).

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