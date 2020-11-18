Затопленная подстанция и подтопленная улица Махачкалы

Ливни и наводнение в Дагестане 18 ноября 2020 года: видео с места событий, комментарии синоптиков, прогноз погоды и последние новости от «Комсомольской правды».

Приморские и предгорные районы Дагестана затопило. В самом прямом смысле — после трех суток почти не прекращающихся обложных дождей в разных населенных пунктах от Каспийска до Дербента дороги превратились в реки, по которым плавают автомобили и с трудом перемещаются прохожие. Местные жители не отчаиваются, снимают смешные видео и предлагают лайфхаки — как справиться с наводнением в Дагестане.

МНЕНИЕ СИНОПТИКОВ

По словам главы регионального Гидрометцентра, обложные дожди в Дагестане начались после двух с половиной месяцев засухи. Ливни пошли 15 ноября и за три дня затопили приморские и предгорные районы: частично, в низинах, Дахадаевский, а также Дербентский, Кизлярский, Новолакский, Сулейман-Стальский, а также Каспийский городской округ и столицу республики — Махачкалу.

— В нашем случае никаких предпосылок для неблагоприятных и опасных метеорологических условий не было. Решающую роль сыграла разность температур воздуха и морской воды, а также юго-восточный ветер с высокой скоростью, до 18 м/с. Воздух пропитывается влагой над морем, а потом ветер его приносит в приморскую и предгорную зоны. Облака буквально «врезаются» в горы и идут дожди, — рассказал «КП - Северный Кавказ» о предпосылках наводнения начальник ЦГМС Дагестана Абдулгалим Дадашев.

При этом в горах республики все тихо и спокойно — облака туда просто не попадают и ни о каких дождях речи, по счастью, нет. Однако в низинах все куда серьезнее — за три дня в Дербенте выпало 68 мм осадков — это втрое больше месячного минимума.

— По нашим прогнозам, такая ситуация с морским воздухом будет сохраняться до 22 ноября. Столько же будут продолжаться дожди, — резюмировал начальник республиканского Гидрометцентра.

ПЛАВАЮЩИЕ МАШИНЫ И ДАГЕСТАНСКИЕ ЛАЙФХАКИ

Как улицы заполнились водой, так и местные соцсети — видеоотчетами о ливнях и наводнении в Дагестане. Люди не унывают: кто-то предлагает срочно организовать в республике чемпионат по плаванию, кто-то записывает лайфхаки, как остаться сухим выйдя на улицу. Так, житель Махачкалы предлагает горожанам одевать на ноги мусорный пакет большого объема — воды в некоторых местах как раз по талию, куда пластик еще достает.

Реки из воды и грязи текут и по улицам Дербента, где удар стихии был особенно тяжелым. Здесь ливни размыли стену древнейшей крепости Нарын-Кала, которая осыпалась под ударом стихии. Горожане «плавают» по улицам и шутят про «дагестанскую Венецию».

Из-за дождей рухнула стена древнейшей крепости Нарын-Кала в Дербенте Фото: СОЦСЕТИ

Из-за удара стихии без электричества остались жители 8 районов республики, порядка 113,8 тысяч абонентов. Венцом многочисленных аварий стала затопленная махачкалинская подстанция. Если уровень воды будет расти — отключат и ее.

Самая тяжелая ситуация сложилась в Махачкале. Здесь из-за дождей из берегов вышла река Талгинка, затопив Ленинский район города. По словам мэра города Дадаева, под угрозой подтопления оказались даже жилые дома. Основной причиной стихийного бедствия, по мнению энергетиков, стала ужасная работа ливневой канализации. На проблему не раз обращали внимание муниципальные власти, однако справиться с ней пока не удается.

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