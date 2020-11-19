Реаниматолог «красной зоны» рассказал, как лечат коронавирус

В среднем пациенты лечатся в «красной зоне» две недели. Восстановление после болезни зависит от процента поражения легких Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как лечить коронавирус — знает 35-летний врач-реаниматолог Аскер Ораков. С осени он заведует отделением для больных коронавирусной инфекцией в городской клинической больнице Пятигорска.

— Каждое мое утро начинается с подачи информации в координационную службу о том, сколько мест освободилось в стационаре, - рассказывает он. - Прежде чем принять нового пациента с COVID-19, мы уточняем, требуется ли ему кислород. К нам попадают люди с большим процентом поражения легких (25-75%), высокой температурой, одышкой и низкой сатурацией. Чаще всего пациенты старше 65 лет с сопутствующей патологией: гипертоники, диабетики, страдающие ожирением. Худых и молодых мало. Самой молодой была 40 летняя женщина.

Как лечить коронавирус — знает 35-летний врач-реаниматолог Аскер Ораков Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Минздрав России регулярно обновляет рекомендации по лечению коронавируса. Но слепого следования им недостаточно, чтобы поставить больного на ноги:

— Мы придерживаемся этих рекомендаций, но стараемся лечить пациентов по своему опыту. Самое главное - не навредить. Постоянно созваниваемся с коллегами из Москвы, ведем переписку с зарубежными коллегами.

По словам Аскера Оракова, чаще всего не удается спасти пациентов с дыхательной недостаточностью из-за большого поражения легочных тканей:

— У них развивается гипоксия – пониженное содержание кислорода в организме или отдельных органах и тканях. Также часто люди с диагнозом коронавирусная инфекция умирают от тромбоэмболии.

Но много и случаев выздоровления после тяжелых осложнений.

— Часто поступают к нам больные с сатурацией 50 процентов, а это критическая цифра. Им мы проводим неинвазивную вентиляцию легких. А через неделю смотрим, а этот больной уже сам ходит по палате и не зависит от кислорода. Такие пациенты встречают нас после выписки как однополчан: улыбаются, обнимают.

В среднем пациенты лечатся в «красной зоне» две недели. Восстановление после болезни зависит от процента поражения легких:

— Если болезнь протекает без осложнений, то люди лечатся две недели. Если с ними, то может понадобиться два-три месяца.

У тех, кто переболел коронавирусом, вырабатывается иммунитет, который спасает пациента от повторного заражения.

— Однако не стоит забывать, что этот иммунитет нестойкий и действует определенное время, — предупреждает Аскер.

— Трудно сказать точно, какое, так как у каждого больного это индивидуально. Нам еще предстоит изучить эту проблему. Среди пациентов, выписанных из нашей больницы, еще никто повторно не заболел коронавирусом.

В «красной зоне» пятигорской больницы ни один врач не заразился COVID-19 Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В «красной зоне» пятигорской больницы ни один врач не заразился COVID-19:

— Нас Бог пока миновал. Думаю, если не нарушать технику безопасности, то должно быть все в порядке. Наши врачи работают так: две недели в «красной зоне», две недели – на карантине. Все медики находятся в «дышащих» защитных костюмах. Но летом коллеги из других больниц рассказывали, что врачам закупили СИЗы чуть ли не полиэтиленовые. В них было так жарко, что некоторые врачи падали в обморок.

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