«Ковид коварен»: медик рассказала о смертельно опасном бессимптомном течении коронавируса

"КП" спросила у медработника, как сегодня не заболеть COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уже 8 месяцев городская больница №2 в Ставрополе принимает COVID-пациентов. Больными загружены травматология, колопроктология, хирургия – в пандемию названия отделений стали формальностью. По сути, это закрытые боксы, где врачи и медперсонал в противочумных костюмах лечат только инфицированных коронавирусом. Особенно забит 4 этаж хирургического отделения, где сегодня лежат почти 70 пациентов. С ноября коечный фонд госпиталя вырос вдвое, потому что заработал новый корпус на 173 места. По рассказу сотрудницы приемного отделения, хотя свободные места еще есть, больных все больше день ото дня.

- К нам поступают хореографы, дворники, учителя, депутаты, буфетчицы, соцработники, медики из других учреждений, сотрудники МВД, домохозяйки и неработающие пенсионеры. Заражаются люди всех профессий, не обязательно продавец в магазине или водитель автобуса. И возраст разный: от 17 лет до глубоких стариков. Около 60% пациентов – с периферии: Изобильный, Ипатовский, Нефтекумский, Буденновский районы, - рассказывает «КП-Северный Кавказ» 23-летняя Юлия Сорокина.

В городской больнице Юля работает около года, хотя еще учится на 6 курсе лечебного факультета в Ставропольском государственном медицинском университете. И учится на «отлично», несмотря на колоссальную загруженность. Признается, что родные, узнав о перепрофилировании учреждения в COVID-госпиталь, настаивали на ее увольнении. Она же приняла решение остаться, о чем, несмотря на высокий моральный и физический износ, не жалеет.

Несмотря на юный возраст, Юля справляется со всеми своими обязанностями. Фото: личный архив героини публикации

- В пандемию обязанностей стало больше: принять «Скорую», взять мазок из ротовой полости и носоглотки, оформить медицинскую документацию пациента для стационарного лечения, выполнить ЭКГ, иногда транспортировать больных. Я привожу пациентов на рентген и после установления диагноза направляю в стационар, беру повторные тесты на COVID-19. И всю смену нахожусь в защитном костюме, маске, респираторе. В первые месяцы еле справлялась, но со временем привыкла.

Как и многие коллеги, девушка переболела коронавирусом. В сентябре ее настигли сильная слабость, недомогание, головная боль, температура 37,5 градусов, пропали обоняние и вкус. Очередной ее COVID-тест, который работники больницы сдают каждую неделю, пришел положительный. Юлия ушла на больничный, а контактные с ней – на двухнедельный карантин.

- К счастью, болезнь прошла буквально через 10 дней. Я даже не кашляла. Лечилась противовирусным препаратом, а в качестве профилактики присоединения бактериальной инфекции мне прописали антибиотик в течение 3 дней. Принимала витамин C. Мне это помогло.

Но так везет не всем. В больнице достаточно тяжелых пациентов на кислородной поддержке и под ИВЛ. Это пациенты с запущенной пневмонией и сатурацией крови до 70% при норме в 100. Недавно, рассказывает Юля, привезли зараженного мужчину с 90% поражением легких. И уже были случаи повторного заражения снова с пневмонией.

- Вирус коварен и непредсказуем, - убеждена медик. - К нам поступал молодой парень на вид абсолютно здоровый: ни одышки, ни кашля, ни головной боли, ни температуры. А делая рентген, мы увидели опасно большую область поражения легких – свыше 50%. Страшно, люди живут и не догадываются, что серьезно больны. В таких случаях, если вовремя не начать лечение, все может закончиться плачевно.

Тяжелее болезнь переносят люди с заболеваниями сосудисто-сердечной, дыхательной и мочеполовой системы. Часто привозят пациентов, которым требуется гемодиализ, утверждает Юля. И говорит, что уберечься от заражения помогут только минимальный контакт с окружающими, защитные маска, перчатки, обильное питье и витамины.

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