Больше 100 террористов в колонии: СК сообщил о задержании боевиков-заключенных

Уроженец Дагестана создал ячейку в колонии и смог привлечь на свою сторону больше 100 осужденных Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Следственный комитет Российской Федерации объявил о задержании четверых участников террористической ячейки, созданной в одной из колоний Калмыкии. В состав формирования, созданного уроженцем Дагестана, вошло более 100 человек.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, двое подозреваемых были задержаны в момент освобождения из исправительного учреждения. Подробности поимки еще двух боевиков не сообщаются. Всем им вменяют участие в террористическом сообществе.

— В ходе следственных действий по подозрению в совершении преступления, по статье «Создание террористического сообщества и участие в нём», задержаны еще 4 лица, ранее отбывавшие наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия. В связи с тяжестью совершенного преступления следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении пресс-службы.

Идейным вдохновителем террористического сообщества, по данным Следственного комитета, стал уроженец Дагестана Шахбан Гасанов, отбывавший в ИК-2 Калмыкии за незаконный оборот оружия. Попав в исправительное учреждение он стал пропагандировать радикальные идеи и не подзнее 2013 года сколотил свою ячейку.

Преступная деятельность Гасанова оказалась крайне успешной. В его банду вошло больше 100 осужденных, после чего он провозгласил себя амиром незаконного вооруженного формирования. Ячейка процветала: позднее во время проверок в колонии найдут специальную молельную комнату и гору экстремистской литературы, в частности пропагандирующей деятельность ИГ*.

Окрыленный успехом, Гасанов решил продолжить террористическую деятельность, выйдя на свободу. Однако его работу удалось пресечь силовикам. 31 марта 2015 года во время КТО в Хасавюрте он был ликвидирован спецназом.

— В настоящее время следствием устанавливается роль и конкретные действия, совершенные задержанными, проверяется их причастность к совершению иных преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом, кроме того, принимаются активные меры для установления других участников преступления. Расследование уголовного дела продолжается, — говорится в сообщении СК.

На данный момент за участие в банде Гасанова задержаны и привлечены к ответственности 44 человека. Работа по выявлению остальных участников банды продолжается на территории Калмыкии, Дагестана и Кабардино-Балкарской Республики.

*ИГ, «Исламское государство» — запрещенная в России международная террористическая организация.

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