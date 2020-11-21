«Джигит теперь платит за честь»: стрелков и лихачей на свадьбах будут штрафовать в пользу малоимущих

Свадебные кортежи в Ингушетии ограничили четырьмя автомобилями. Запрещено палить в воздух и лихачить. Нарушителю грозит отречение общины Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Настоящий джигит, радуясь, делает красивые и безрассудные поступки. Таков был закон гор на протяжении многих веков. Но пришло время менять традиции. В субботу духовенство Республики Ингушетия на общем сборе запретило горцам две самые любимые забавы в составе свадебного кортежа. Тот, кто будет лихачить и гонять наперегонки за место поближе к машине жениха и невесты, равно как и лихие стрелки из пистолетов и автоматов, будут платить штрафы в пользу малоимущих.

Решение об осторожном изменении традиций зрело уже многие годы: слишком много аварий за последнее время приходится именно на свадебные кортежи. Торжество вмиг сменяется трауром, когда очередной лихач врезается сразу в несколько машин. И часть участников свадьбы продолжают путешествие в «неотложке». Подобная ситуация имела место, например, в начале сентября, когда в результате аварии в кортеже погибли три человека.

Представители духовенства больше двух месяцев проводили беседы с жителями по всей республики. В результате было принято решение наказывать лихих горцев рублем. В случае нарушения запретов во время проведения торжеств семья жениха будет обязана заплатить штраф в размере от 10 до 50 тысяч рублей. По словам муфтия республики Иссы-Хаджи Хамхоева, деньги будут переданы в пользу малоимущих села, откуда жених родом.

Давно известно, что штрафы горцам не помеха. Многие готовы заплатить от 100 до 300 тысяч ради того, чтобы соблюсти древний обычай похищения невесты. Поэтому дополнительной и по-настоящему стимулирующей мерой станет отречение от нарушителя общины села.

Для контроля организатор мероприятия должен включить в состав кортежа общественного представителя, который обязан прекратить непотребство. Кроме лихачества, это и стрельба из боевого и даже охолощенного оружия из окна автомобиля. Кроме того, кортеж с невестой ограничен четырьмя машинами. В первой старейшины и мулла, которые контролируют скорость. За ними — невеста с сопровождением, третьими идет молодежь. А в четвертой машине родственники хозяина торжества старше 50 лет — они следят за исполнением требований.

В соцсетях такую новость восприняли двояко. Часть жителей полностью поддерживает нововведения. После трагедии, в которой машина из свадебного кортежа протаранила автомобиль с молодой семьей, многие осознают важность ограничений. Однако часть молодежи настроена скептически. «Джигит теперь платит за честь», — пишут недовольные пользователи. Впрочем, их недовольство лишь подчеркивает, что на сегодняшний день наказание выглядит достаточно существенным, чтобы отрезвить горячие головы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смертельный свадебный кортеж: чудовищное ДТП с тремя погибшими попало на видео

Смертельные гонки в свадебных кортежах снова становятся причиной ужасных трагедий на Кавказе. Трое человек погибли на трассе из-за неоправданно рискованного маневра обгона — водители, по кавказской традиции, соревновались за место рядом с машиной жениха и невесты. Чудовищное ДТП произошло в воскресенье днем на трассе «Майское — Назрань» в Ингушетии (подробности).

КСТАТИ

В Дагестане сняли на видео аварию со свадебным кортежем

В Дагестане во время движения свадебного кортежа по трассе произошла авария. Высунувшиеся из авто гости засняли на видео, как их машина попала в ДТП. Ролик выложили в сеть (подробности).