«Била детей по лицу»: на Ставрополье суд наказал няню-садистку

Стоп-кадр: видео из соцсети

В Минеральных Водах суд удвоил размер штрафа няньке, попавшейся на рукоприкладстве и оскорблениях. Вместо 5 тысяч присудили выплатить 10. Дело рассматривали как административное по статье 6.1.1 «Побои». Так что это максимально строгое наказание. Но мать детей, страдавших в ее отсутствие от издевательств, намерена добиться более серьезного приговора.

- К сожалению, возбудить уголовное дело было невозможно. Резонансное видео было снято задолго до того, как было обнаружено в телефоне, поэтому судебно-медицинская экспертиза не могла определить степень нанесения вреда здоровья и систематичность подобных выпадов в сторону ребенка, - рассказывает мама Дарья Исакова. - Нет, я не согласна с решением суда и буду обжаловать его.

Про издевательство над детьми родитель узнала из видео в телефоне старшего 7-летнего сына. Ролик писался им для потехи — первоклашка крутился на полу как уличный танцор. Но стал наглядным доказательством в суде издевательств няньки: та влетела в комнату и, оказавшись в кадре, зарядила пощечину 2-летнему брату. Видим из записи, что ребенок получил по лицу за игру с туалетным ершиком.

После огласки в сети и СМИ история дошла до суда. Няня — 31-летняя Саида, обвиняла во всем мать Дарью Исакову, якобы строго воспитывала детей с ее же дозволения. И доказывала, что Дарья неблагополучный родитель — курит, пьет. Суд же признал Саиду виновной по административной статье «Побои». Няне в первый раз повезло отделаться всего-то 5-тысячным штрафом. Это притом, что рукоприкладство, со слов детей, было регулярным.

- Эта Саида часто избивала. Сын вспоминает, как она пыталась надеть младшему колготки, тот противился, и тогда она сильно ударила его кулаком по животу. Малыш кричал и плакал, падал на пол. А старший испуганно его поднимал, слушая от няни: «Маме ничего не рассказывай, это такой метод воспитания», - рассказывала мать корреспонденту «КП-Северный Кавказ». - Мой семилетний ребенок говорил мне плача, «Мам, я молчал, чтобы ты могла ходить на работу, чтобы у нас были деньги».

Что интересно, Дарья нашла Саиду в сети не за тем, чтобы нанять, а просто помочь. В объявлении та писала, что ее — мать с двумя детьми, выгнал муж. Мол, некуда податься. И Дарья отозвалась помочь да пригласила Саиду с детьми бесплатно пожить в свободной квартире, пока сама с мужем и сыновьями жила в частном доме. Год отзывчивая мама даже еду и вещи ей привозила. А когда развелась с мужем, подумала, что можно оставлять с Саидой своих детей, пока работает.

- Я относилась к этой женщине, как к родной сестре, - признается Дарья.