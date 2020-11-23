Чем известен глава ОМВД Кизлярского района Гази Исаев, обвиняемый в терактах в метро Москвы

Гази Исаев верил, что террористы могут "исцелиться". Фото: МВД по РД

Глава ОМВД Кизлярского района Гази Исаев стал широко известен после задержания по делу о терактах в Москве 2010 году. "КП" собрала всю информацию о полковнике полиции.

Исаев возглавляет районный отдел МВД уже больше 10 лет. Мужчина редко упоминался в СМИ. Обычно это были годовые отчеты о работе полиции в Кизляре и выступления на антитеррористических форумах. К примеру, вот что он говорил в 2013 году.

- Мы не должны повторять ошибки прошлых лет, когда на территории района беспредельничала группа бандподполья, совершавшая тяжкие преступления, в том числе и убийства сотрудников правоохранительных органов, религиозных деятелей. Сегодня многие из тех, кто был осужден за пособничество членам НВФ, возвращаются к мирной жизни, в свои семьи.

Гази Исаев. Фото: администрация Кизлярского района

Работал Гази Исаев хорошо, за что не раз награждался благодарственными письмами и премиями. На встречах с населением района мог рассказать все, что связано с делами против экстремистов. Например, в 2015 году на встрече министра МВД по Дагестану с жителями Кизлярского района случайный человек спросил, почему его дочь в "черном списке" правоохранителей. Без раздумий отвечать взялся Исаев: "Потому что она жена активного члена НВФ".

Кроме того, полковник полиции был заместителем председателя комиссии по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам, решившим прекратить экстремистскую и террористическую деятельность.

Гази Исаев получает благодарственное письмо и премию в день полиции. 2013 год. Фото: rgvktv.ru

Ранее некоторые СМИ сообщали, что главу ОМВД Кизлярского района уже задерживали. Однако всякий раз информация не подтверждалась и против влиятельного полицейского уголовных дел не возбуждали.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

22 ноября Исаева задержали по обвинению в участии в террористической организации "Имарат Кавказ"*. В 2009-2010 года полковник полиции информировал членов группировки о действиях правоохранителей. К тому же глава районного отдела МВД причастен к терактам в Москве.

- Исаев лично доставил на автомобиле одну из смертниц с закрепленным на ней самодельным взрывным устройством на автостанцию в районе Кизляра для ее выезда в Москву и совершения террористического акта, - сообщил источник "КП".

*«Имарат Кавказ» — запрещенная на территории РФ террористическая организация