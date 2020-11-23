«Возил предводителей террористов и смертниц»: полковника полиции обвинили в терактах в метро Москвы

Полковник Гази Исаев помог организовать теракты, унесшие жизни 39 человек

Начальник отдела полиции по Кизлярскому району Дагестана полковник Гази Исаев задержан сотрудниками спецназа и Следственного комитета РФ. Правоохранители подозревают, что коллега непосредственно участвовал в организации теракта в метро Москвы в 2010 году, лично возил предводителей террористов и смертниц. Подробности сообщает пресс-служба СК РФ.

— По данным следствия Гази Исаев являлся участником террористической группировки «Имарат Кавказ»*. В 2009-2010 годах он активно помогал предводителям бандформирования, информируя их обо всех планах и спецоперациях против незаконных вооруженных формирований, — говорится в сообщении.

Более того, подозреваемый был личным водителем предводителей террористов. Автомобиль начальника полиции обеспечивал им свободный проезд по территории Дагестана и полную неприкосновенность.

— Исаев лично доставил на автомобиле одну из смертниц с закрепленным на ней самодельным взрывным устройством на автостанцию в районе Кизляра для ее выезда в Москву и совершения террористического акта, — сообщили в пресс-службе СК.

Полковник Гази Исаев возил террористов и сметрниц, «сливал» им данные полиции и даже помог в организации убийства коллеги

Как сообщали источники «КП - Северный Кавказ», в воскресенье начальника отдела полиции по Кизлярскому району Дагестана задержали и доставили в Москву. Обвинение уже официально предъявлено — ему вменяют преступления по статьям «участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения», «бандитизм» и «террористический акт».

— Насколько нам известно, его еще обвиняют в убийстве коллеги, заместителя начальника отдела Центра по борьбе с экстремизмом МВД Дагестана Шевкета Куджаева. Это произошло 3 августа 2010 года. Однако подробностей пока не знаем, — сообщил источник «КП - Северный Кавказ» в правоохранительных органах.

Гази Исаев помогал террористам в убийстве коллеги руками своего сотрудника, бывшего оперуполномоченного угрозыска Магомеда Магомедова. Известно, что он как минимум передал террористам, какие операции проводятся по поиску убийц, чтобы они смогли скрыться от следствия.

Напомним, что 29 марта 2010 года два взрыва прогремели на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры». В результате самоподрыва смертниц погибли 39 человек и более 100 получили ранения.

*«Имарат Кавказ» — запрещенная на территории РФ террористическая организация

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