Первое в России дело о женском обрезании: слушания внезапно прерваны

Подсудимая уверяет, что у ребенка были показания к операции Фото: Архив "КП"

Слушания по первому в России уголовному делу о женском обрезании прервали из-за дополнительных экспертиз. Об этом корреспонденту "КП" рассказала адвокат потерпевшей Елена Мисалова.

- Рассмотрение уголовного дела временно приостановлено из-за экспертизы, о которой ходатайствовали мы. Дело в том, что обвиняемая оправдывает себя тем, что она якобы провела процедуру из-за медицинских показаний. По ее словам, это не был религиозный ритуал, хотя во время доследственной проверки врач говорила обратное. В медицинской карте нет показаний к проведению какой-либо операции с женскими органами. Экспертиза должна пролить свет на этот вопрос.

По словам обвиняемой, детского гинеколога Изани Нальгиевой, у 9-летней Аиши был вульвит (воспаление внешних половых органов - Прим.). Правда, если бы у девочки действительно оказались проблемы со здоровьем, операцию не могли проводить - с ребенком не было законного представителя. Таких прав даже нет у отца, который не вписан в свидетельство о рождении.

- В возбуждении дела на отца, мачеху и медсестру отказали. Несмотря на то что у клиники услуга обрезания была в прейскуранте, но разрешения не было, на них тоже ничего не заводят. Все постановления об отказе мы пытается обжаловать, - говорит Мисалова. - Мама хочет справедливого решения. Оговорить людей и вытрясти компенсацию покрупнее - таких целей у нее нет. Хотя та сторона считает иначе.

Прейскурант "Айболита" до уголовного дела Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Источник "КП", знакомый с делом, уверяет, что без организованной экспертизы суд мог оправдать обвиняемую.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

В июне 2019 года отец забрал дочь и сына на выходные. В первый же день его новая жена отвела девочку в клинику "Айболит" в Магасе. А после приема врача мужчина отправил детей домой, дав с собой 500 рублей.

- Врач Нальгиева спросила мачеху: "Вы мама?". Та ответила: "Я ей почти как мама". И все. Аише врач сказала, что надо сделать прививку, такую делают всем девочкам. Дочь ответила, что мама и бабушка против прививок, даже в школе написали отказ. Тогда Нальгиева стала пугать, что если не сделать, она умрет. Потом врач и мачеха насильно уложили ее в кресло, третий какой-то человек помогал. Ну и насильно все сделали. На рану наложили повязку, - рассказывала корреспонденту "КП" Дине Карпицкой мама пострадавшей девочки.

По факту возбудили уголовное дело по статье "Причинение легкого вреда здоровья". Материалы рассматривает 15-й мировой суд Ингушетии. Клиника, в которой работала Нальгиева, сообщила, что врач уволен. От каких-либо других комментариев больница отказывается.

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"От многих фактов в этой истории волосы встают дыбом. Сложно осознавать, что это у нас в стране еще живут по каким-то горным законам. Отец Аиши даже не был вписан детям в свидетельство о рождении. Брак между Линой и им не был оформлен в ЗАГСе. Получается, он вообще не имел права осуществлять с ребенком какие-либо медицинские манипуляции" (репортаж kp.ru)