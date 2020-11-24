«Коронавирус непредсказуем»: медик рассказала о внезапной гибели выздоравливающих больных

В COVID-госпитале также рассказали о вреде самолечения антибиотиками Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Самолечение антибиотиками в пандемию усложняет и без того нелегкий труд врачей. Как известно, бесконтрольный прием антибактериальных препаратов нередко провоцирует устойчивость к ним микроорганизмов. Сегодня, говорят в COVID-госпитале Ставрополя, эта проблема — налицо.

- Поступают пациенты, которые дома без назначения врача лечились антибиотиками, и состояние их только ухудшилось. Нам приходится использовать более тяжелые препараты, на которые вызвавший резистентность больной сумеет «отозваться». Люди сегодня не понимают, что самостоятельно принимать антибиотики без бронхита или пневмонии нецелесообразно. Ведь сами антибиотики не борются с вирусом, а воздействуют на бактериальную флору, - рассказывает палатная медсестра Индира Мусаева.

Индира признается, что плачет, видя гибель пациентов. Фото: личный архив героини публикации

Индира – отличница с 6 курса Ставропольского государственного медицинского университета. В «красной зоне» работает с мая. Летом и сама переболела коронавирусом, заразившись от тяжелого пациента с обширным поражением легких. Вспоминает, что болезнь выявили у нее раньше, чем появились симптомы.

- После профилактического обследования, которое проводят для всех сотрудников больницы раз в 7 дней, мой тест пришел положительный. Симптомы появились только через 3 дня: в одно утро я потеряла вкус и обоняние, начался кашель, поднялась температура. Пневмония разрешилась через 15 дней лечения в стационаре. Но полное восстановление заняло у меня больше двух месяцев, - делится медсестра.

За полгода работы в госпитале Индира видела разных пациентов. Одним хватало пары недель лечения, другие оставались в больнице до 2,5 месяцев. Коронавирус, с ее слов, наиболее опасен для людей с сахарным диабетом и пациентов на гемодиализе, пожилых и тучных больных. Хотя и был случай выписки глубокого старика старше 90 лет. Бывает, отмечает медработник, что COVID-19 ведет себя совершенно непредсказуемо.

- Пациент уже шел на поправку, но буквально за считанные секунды ушел из жизни. Делаем все возможное, а помочь в таких случаях не всегда можем. Столь неприятные ситуации происходят крайне редко, но последняя была не так давно. Сопутствующая патология играет свою роль, – продолжает Мусаева. – А у одной женщины все начиналось как обычный пиелонефрит (воспаление почек — Ред.) — поднялась температура, сильно заболела спина. Анализы подтвердили воспаление почек, но через 4 дня появился кашель. К нам ее доставили в состоянии средней степени тяжести с подтвержденным коронавирусом и пневмонией.

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