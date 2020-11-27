Школьники побили учителя в Нальчике: ему пришлось отстреливаться

Все нападавшие задержаны Фото: СОЦСЕТИ

Во втором лицее Нальчика школьники напали на учителя истории. Об этом "КП" рассказал источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, инцидент произошел в кабинете. Между учеником 9-го класса и учителем завязался спор о качестве образования и занижении оценок. После нескольких резких высказываний началась драка. На помощь подростку подбежали его друзья и родственники.

Правда, учителю удалось отбиться от толпы неприятелей. Он достал травматический пистолет и навел его на смельчаков. Для убедительности один раз выстрелил в воздух. Школьники тут же убежали.

- Учитель истории получил побои, ему оказывают медицинскую помощь врачи "Скорой". Но ничего серьезного нет. Полиция нашла и задержала всех нападавших, - сообщил источник "КП".

Оружие у преподавателя изъято, полиция проверяет документы к нему. По словам собеседника издания, нападавшие школьники на учете не стоят.