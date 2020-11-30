В Кабардино-Балкарии три человека погибли в аварии на автотрассе «Кавказ»

Фото с места происшествия
Инцидент случился сегодня, 30 ноября, около 06:10, на автодороге «Кавказ» КБР. Там произошла авария с участием машин Nissan Teana и Lada Priora.
В результате происшествия погибли трое, еще два человека пострадали.
Фото с места происшествия
Сотрудники Центра медицины катастроф и скорой помощи доставили пассажиров с травмами в городскую больницу Нальчика.
Сейчас движение на этом участке автодороги осуществляется в штатном режиме. На месте ДТП работают правоохранители. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ингушетии после обстрела машины из ружья ранена женщина. Пассажирку с полученными травмами доставили в реанимационное отделение республиканской больницы.
Правоохранителям удалось задержать злоумышленника и доставить его в отделение полиции на допрос.
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