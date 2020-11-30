В Кабардино-Балкарии три человека погибли в аварии на автотрассе «Кавказ»

Фото с места происшествия

Инцидент случился сегодня, 30 ноября, около 06:10, на автодороге «Кавказ» КБР. Там произошла авария с участием машин Nissan Teana и Lada Priora.

В результате происшествия погибли трое, еще два человека пострадали.

Фото с места происшествия

Сотрудники Центра медицины катастроф и скорой помощи доставили пассажиров с травмами в городскую больницу Нальчика.

Сейчас движение на этом участке автодороги осуществляется в штатном режиме. На месте ДТП работают правоохранители. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ингушетии после обстрела машины из ружья ранена женщина. Пассажирку с полученными травмами доставили в реанимационное отделение республиканской больницы.

Правоохранителям удалось задержать злоумышленника и доставить его в отделение полиции на допрос.

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