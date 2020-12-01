Ставропольская редакция Радио «Комсомольская правда» взяла «радийный Оскар»

Жюри покорил репортаж про ядерный взрыв на Ставрополье Фото: Евгения СОКОРЕВА

Ставропольская редакция Радио «Комсомольская правда» стала обладателем национальной премии «Радиомания-2020». Российская Академия Радио признала программу «КРАЙности» лучшей в стране и вручила нам «Золотой микрофон». Это без преувеличения «радийный Оскар»! Им мечтает обладать любой, кто работает на радиостанции.

Автор материала Дмитрий Белецкий с наградой. Скрин-фото: прямая трансляция церемонии награждения

Редакция «КП» из Ставрополя прошла в финал в номинации «Информационно-аналитическая программа» и покорила жюри репортажем про подземный ядерный взрыв. Это произошло в далеком 1969 году в Ипатовском районе. То был «мирный заряд», с помощью которого рассчитывали увеличить добычу газа.

На этом месте 50 лет назад произошел ядерный взрыв Фото: Евгения СОКОРЕВА

Конечно, все работы были строго засекречены. Сам взрыв, закономерно, оброс множеством легенд. Невероятно, но через полвека мы нашли участников тех событий и лично исследовали место взрыва, вооружившись дозиметрами! А главное – ответили на самые интригующие вопросы ставропольцев. Зачем в аграрном крае взорвали ядерную бомбу? Фонит ли сейчас место взрыва? Что с экологией? И действительно ли в районе много онкологических больных?

В эфире «Комсомольской правды» звучат комментарии очевидцев и ученых, сотрудников Роспотребнадзора и представителей Минздрава. Репортаж, предсказуемо, произвел эффект, сопоставимый с ядерным взрывом! Автор материала: Дмитрий Белецкий. Монтажом занимался Петр Светличный.

ЧИТАЙТЕ И СЛУШАЙТЕ

«По земле, как по воде, шли огромные волны!»: как на Ставрополье взорвали ядерную бомбу

Корреспондент «КП» поговорил с участниками ядерного взрыва, произошедшего 50 лет назад, и замерил уровень радиации [репортаж]

Ведущие радио "Комсомольская правда" нашли участников тех событий и выехали на место взрыва [радиопрограмма]