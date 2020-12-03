«У ребенка приступ, а он торгуется»: дагестанский хирург вымогал взятку за срочную операцию

В вымогательстве подозревают хирурга Дербентской городской больницы Фирудина Семедова Фото: СОЦСЕТИ

Минздрав и Следственное управление СКР по Республике Дагестан ведут проверки в отношении хирурга-вымогателя, требовавшего денег с матери больного ребенка, лежавшего на операционном столе.

Информация о ЧП вместе с аудиозаписью инцидента появилась в соцсетях 2 декабря. По этим данным, селянка приехала в Дербент, чтобы прооперировать сына с острым аппендицитом. Мальчику помогли, но с мамы затребовали «подарок» – 12 тысяч рублей.

– Вы не хотите отблагодарить людей? Мы не «хотим» эти деньги, это халал (разрешенное, правильное действие для мусульманина, – ред.). Здесь вот принято, спросите людей. В Дербенте принято: сделали помощь, спасли ребенка – халалом надо отдать. Вообще принято 12 тысяч рублей, по 2 тысячи на пять врачей, – говорит человек на записи.

По словам государственного секретаря республики и бывшего мэра Дербента Хизри Абакарова, голос принадлежит бывшему заведующему хирургии Дербентской городской больницы Фирудину Семедову. Отметим, что в июле 2020 года его разжаловали в рядовые врачи, однако из больницы не уволили. По словам Абакарова, у медика оказалось немало влиятельных заступников.

В соцсетях эта информация вызвала бурю негодования. «У ребенка приступ, а он торгуется!», – негодовали пользователи. Потом аудиозапись бесследно исчезла из соцсетей. Однако, благодаря общественному резонансу, об инциденте узнали в региональном Минздраве.

– Медик, работавший врачом в отделении детской хирургии Дербентской центральной городской больницы освобожден от занимаемой должности после инцидента с вымогательством денег за проведенное лечение, – сообщили «КП - Северный Кавказ» в Минздраве Республики Дагестан

В министерстве подчеркнули, что проведут дополнительную внутреннюю проверку, ведь в беседе врач сообщал несчастной матери, что подобная практика поставлена в больнице на поток.

– Недостойное поведение доктора неприемлемо и вызывает только осуждение. В медицине таким людям не место! Ведомством будет организована дополнительная проверка, направленная на выявление других фактов нарушение прав пациентов со стороны данного медработника, – заявили в Минздраве.

Теперь делом занялся Следственный комитет. Если в действиях хирурга найдут состав преступления, вымогателю может грозить реальный срок.

– По данному факту ведется доследственная проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств. По ее результатам будет принято процессуальное решение, – заявили в пресс-службе следственного управления СКР по Республике Дагестан.

КСТАТИ

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