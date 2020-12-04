«Надо перерезать ей горло»: дагестанскую блогершу избили в прямом эфире Instagram

Фатима Арабова / кадр видео избиения блогерши Лейлы Фото: СОЦСЕТИ

Блогершу из Дагестана жестоко избили ногами в прямом эфире Instagram. Ссора двух инстадив началась с религии, перешла на личности и закончилась массовой дракой. Инцидентом уже занимается полиция.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Дагестан, скандальное видео, распространившееся в соцсетях, было снято летом 2020 года. Именно тогда две блогерши Лейла из Дербента и Фатима из Махачкалы поссорились.

Как пишут в соцсетях, девушки явно испытывали глубокую неприязнь друг к другу. Лейла, во время прямых эфиров в Instagram оскорбляла соперницу, утверждая, что «Фатима качает за религию и скромность, а сама ведет себя как кяхба (падшая женщина, – ред.)». Более того, утверждают, что она даже храбрилась, говоря что «надо перерезать ей горло» за такое поведение.

Пока Лейла записывала оскорбительные видео, Фатима готовила месть. В один из дней она вышла в прямой эфир из кафе. Пока девушка пила кофе и рассуждала о проблеме, стайка ее подружек шла на разборки в салон соперницы.

Разговора не получилось. Одно резкое слово – Лейлу повалили на пол борцовским приемом и начали методично избивать ногами. Фатима, опомнившись, отключилась от камеры подруги, снимавшей расправу.

Интересно, что заявление в полицию избитая девушка не писала. Но интернет помнит все – на днях скандальный видеоролик распространился в соцсетях. Жестоким избиением заинтересовались в МВД Дагестана.

– Мы не можем остаться в стороне от такого инцидента. Ведется проверка, все участницы драки, как и место происшествия, уже установлены. Сейчас полицейские разбираются в причинах конфликта, после чего будет принято процессуальное решение, – сообщила «КП - Северный Кавказ» глава пресс-службы ГУ МВД по Республике Дагестан, полковник Гаяна Гариева.

Отметим, что сама Фатима до сих пор считает свой поступок верным и закономерным. Девушка заявляет, что Лейла «поднялась на ее очернении», многократно оскорбляла и действительно открыто заявляла, что готова убить ее за «неправильное поведение». За что «заслуженно получила».

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