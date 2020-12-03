Ставропольский филиал РАНХиГС: восстановление мировой экономики в рамках модели ООН

Фото: пресс-служба вуза

Студенты Ставропольского филиала РАНХиГС примут участие в деловой игре «Уральская модель ООН онлайн.V.1», которая проводится для студентов филиальской сети Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

В ходе деловой игры будет смоделирована работа Генеральной Ассамблеи ООН, которая будет посвящена вопросам восстановления мировой экономики после пандемии.

- Модель ООН — это симуляция деятельности реально существующего международного органа – Организации Объединенных Наций. Участники игры попробуют себя в роли делегатов из разных стран. Несомненно, что многие страны уже определили свои стратегии, направленные на противодействие последствий пандемии в сфере экономики. Как экономика будет выглядеть после эпидемии, сможет ли вернуться к исходному виду – это и попробуют определить участники деловой игры «Уральская модель ООН онлайн.V.1». Команда студентов Ставропольского филиала РАНХиГС будут представлять интересы трех стран. По итогам игры всеми участниками будет сформирована резолюция, а ее написание требует умения мыслить аналитически и четко излагать свою позицию. Навык составлять такие документы высоко ценится не только в высших учебных заведениях, но и в крупных компаниях, - прокомментировала Лебедева Елена, заместитель директора Ставропольского филиала РАНХиГС.