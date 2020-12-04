В Минводах 4 года искали насильника девочки: его вычислили по запаху

Фото преступника: СКР по СК

В Минераловодском городском округе закончилась история об изнасиловании и страшном убийстве 11-летней девочки. Дело 4 года было "висяком", пока преступника не вычислили по запаху.

О пропаже ребенка стало известно 17 октября 2014 года. По словам родителей, их дочка вышла погулять на улицу и бесследно исчезла. На поиски выдвинулись волонтеры, казаки, полиция и даже обычные жители округа.

В ноябре девочку нашли мертвой в русле реки Кума. Криминалисты сразу установили признаки физического и сексуального насилия. Было возбуждено уголовное дело, по которому подозреваемыми проходили около 7,5 тысяч мужчин. В их число вошли отсидевшие зэки, жители поселка и уроженцы соседних республик. По "горячим следам" убийцу найти не удалось. Расследование затянулось на 4 года.

В 2018 году, когда у дела было уже больше десятка томов, в отдел полиции пришел 36-летний Владимир Шутов. Близкий друг отца убитой, которого тоже подозревали в преступлении, сдался правоохранителям с повинной.

Владимир Шутов во время следственных мероприятий. Фото: СКР по СК

Время от времени Шутов выпивал в компании папы девочки. Порой застолья проходили у него дома. Поэтому семья знала и доверяла мужчине.

В октябре обвиняемый воспользовался этим. Когда глава семьи отлучился по делам, Шутов выманил девочку в безлюдное место, где изнасиловал и задушил ее. Труп ребенка он скинул в реку, рассказывала пресс-служба следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

Расследование завершили в июне 2020 года. За это время Шутов отказался от признательных показаний. Однако вину мужчины удалось доказать с помощью ольфакторной судебной экспертизы. Следователи сравнили запахи подозреваемого с теми, что нашли на теле девочки.

20 томов уголовного дела передали в Ставропольский краевой суд.

- За преступления, предусмотренными статьями "Изнасилование", "Насильственные действия" и "Убийство", преступнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми сроком на 20 лет, с ограничением свободы сроком на 2 года, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.