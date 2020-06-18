2020-06-18T14:03:03+03:00
Происшествия

Дело об изнасиловании 11-летней девочки на Ставрополье передали в суд

За время следствия накопилось 20 томов
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Фото: СКР по СКФото: СКР по СК
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Следователи закончили расследовать громкое дело. За время разбирательств накопилось 20 томов. Материалы передали в суд, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ставрополью.

В октябре 2014 года все жители Минеральных Вод искали 11-летнюю девочку. Ребенок вышел погулять и не вернулся. К поискам подключились даже казаки, волонтеры и простые горожане. В итоге тело нашли у реки Кумы с признаками сексуального и физического насилия. Сразу же было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемыми по делу проходило около 7,5 тысяч мужчин. Среди них как местные жители, так и уроженцы соседних республик. В том числе и те, кто ранее был судим. Установить виновного по "горячим следам" не удалось, хотя, как позже выяснилось, он скрывался среди подозреваемых.

Вычислили злоумышленника только благодаря современным технологиям. Следователи смогли провести "ольфакторную судебную экспертизу". Выводы исследования доказали вину 36-летнего Владимира Шутова.

Шутов и отец девочки - близкие друзья. Они время от времени пили вместе в доме жертвы. Когда глава семьи отлучился по делам, Шутов заманил девочку в безлюдное место, где и изнасиловал. Позже он задушил ребенка, а тело выбросил в реку.

- Сейчас материалы уголовного дела объемом 20 томов с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу, - сказано в сообщении Следственного комитета по Ставрополью.

Его будут судить по пункту «б» части 4 статьи 131 (изнасилование), пункту «б» части 4 статьи 132 (насильственные действия сексуального характера), пунктам «в» и «к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

ИСТОЧНИК KP.RU

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